GALATASARAY HABERLERİ - Efsaneleri zorluyor! Buruk'tan müthiş istatistik

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk bu sezona damga vurmaya devam ediyor.
49 yaşındaki isim elde ettiği sonuçlarla büyük fark yarattı.
Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan takımı devralan Okan Buruk, yıldızları bir takım haline getirdi.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk bu sezona damga vurmaya devam ediyor.
49 yaşındaki isim elde ettiği sonuçlarla büyük fark yarattı.
Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan takımı devralan Okan Buruk, yıldızları bir takım haline getirdi.
Böylelikle Okan Buruk 27 maçta 66 puan topladı.
Başarılı hoca 2.44 puan ortalaması yakalamış oldu.
Galatasaray'ın en uzun galibiyet serisi rekorlarını da Buruk, ligde Galatasaray adına 23'üncü, kendi adına ise ikinci şampiyonluğuna adım adım ilerliyor.
EFSANELER ARASINDA
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de Nef Stadyumu'nda oynadığı son 10 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.
Daha önce Gündüz Kılıç (12), Fatih Terim (11), Coşkun Özarı (10) ligde tek sezonda iç sahada 10 ve daha fazla seri yakalayabilmişti.
LİGDEKİ HER TAKIMI YENDİ
Bu sezon fırtına gibi esen Galatasaray, Süper Lig'de önüne gelen her rakibini mağlup etmeyi başardı.
Kayserispor karşısında en farklı ikinci galibiyetini alan Aslan, Süper Lig'de 18 rakibi içinde her takımı en az 1 kez yendi.
Sarı kırmızılı takım, ilk yarıda berabere kaldığı Alanyaspor'u Türkiye Kupası'nda 2-1 yendi.
Cimbom ayrıca Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
Aslan, Adana Demirspor'u 2-0, Kayserispor'u da 6-0'la geçti.