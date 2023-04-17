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GALATASARAY HABERLERİ - Efsaneleri zorluyor! Buruk'tan müthiş istatistik

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın başında iyi bir sezon geçiren teknik direktör Okan Buruk, yakaladığı istatistiklerle kulübün efsane isimlerinin rekorlarını zorluyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 09:56
GALATASARAY HABERLERİ - Efsaneleri zorluyor! Buruk'tan müthiş istatistik

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk bu sezona damga vurmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Efsaneleri zorluyor! Buruk'tan müthiş istatistik

49 yaşındaki isim elde ettiği sonuçlarla büyük fark yarattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Efsaneleri zorluyor! Buruk'tan müthiş istatistik

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan takımı devralan Okan Buruk, yıldızları bir takım haline getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Efsaneleri zorluyor! Buruk'tan müthiş istatistik

Böylelikle Okan Buruk 27 maçta 66 puan topladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Efsaneleri zorluyor! Buruk'tan müthiş istatistik

Başarılı hoca 2.44 puan ortalaması yakalamış oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Efsaneleri zorluyor! Buruk'tan müthiş istatistik

Galatasaray'ın en uzun galibiyet serisi rekorlarını da Buruk, ligde Galatasaray adına 23'üncü, kendi adına ise ikinci şampiyonluğuna adım adım ilerliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Efsaneleri zorluyor! Buruk'tan müthiş istatistik

Kayserispor karşısında en farklı ikinci galibiyetini alan Aslan, Süper Lig'de 18 rakibi içinde her takımı en az 1 kez yendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Efsaneleri zorluyor! Buruk'tan müthiş istatistik

Sarı kırmızılı takım, ilk yarıda berabere kaldığı Alanyaspor'u Türkiye Kupası'nda 2-1 yendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Efsaneleri zorluyor! Buruk'tan müthiş istatistik

Cimbom ayrıca Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

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