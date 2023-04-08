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Galatasaray'da efsane olacak

Avrupa’nın ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermeyi hedefliyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da efsane olacak

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmanın hayalini kuruyor. Takımın vazgeçilmez isimlerinden olan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon şampiyonluk sevinci yaşamak için sabırsızlanıyor. Devler Ligi'nde kendini kanıtlamak isteyen Kerem, daha sonraki sezonda kulübün menfaati doğrultusunda iyi bir teklif gelirse ayrılabilir. Galatasaray'da 110 maçta 27 gol ve 20 asistlik performans sergileyen Kerem'in peşinde Benfica, Atletico Madrid ve Leverkusen gibi takımlar bulunuyor.


Kerem bu sezon 29 maçta 8 gol atarken 4 de asist yaptı.

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