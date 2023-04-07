Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - İki isim Galatasaray'a dönmek istemiyor!

TRANSFER HABERLERİ - İki isim Galatasaray'a dönmek istemiyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını zirvede götüren Galatasaray'ın sezon başında kiralık gönderdiği iki isimden haber var. Oyuncuların kulüplerinde kalmak istediği açıklandı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 15:59
TRANSFER HABERLERİ - İki isim Galatasaray'a dönmek istemiyor!

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına odaklandı.

TRANSFER HABERLERİ - İki isim Galatasaray'a dönmek istemiyor!

Sarı-kırmızılı takım, iç transfer operasyonlarına da başladı. Gidecek ve gelecek isimler netleşiyor...

TRANSFER HABERLERİ - İki isim Galatasaray'a dönmek istemiyor!

Galatasaray'ın sezon başında MKE Ankaragücü'ne kiraladığı Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'la ilgili son gelişmeyi kulüp başkanı Faruk Koca duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - İki isim Galatasaray'a dönmek istemiyor!

Takvim'e konuşan başkan Koca, iki oyuncunun durumu hakkında şunları dile getirdi:

TRANSFER HABERLERİ - İki isim Galatasaray'a dönmek istemiyor!

Biz oyuncularla görüştük. Futbolcular, 'Galatasaray yönetimiyle görüşürseniz sorun yok' dediler.

TRANSFER HABERLERİ - İki isim Galatasaray'a dönmek istemiyor!

Ben de Kulüpler Birliği toplantısında Dursun Özbek'e düşüncemi söyledim. Önümüzdeki günlerde hem hocamız hem de futbolcularla son bir görüşme daha yapacağım. Galatasaray ile de görüşeceğiz.

TRANSFER HABERLERİ - İki isim Galatasaray'a dönmek istemiyor!

Oyuncular Ankaragücü'nde kalmak istiyor. Biz de bonservislerini almak istiyoruz.

TRANSFER HABERLERİ - İki isim Galatasaray'a dönmek istemiyor!

Tabii ki Galatasaray ile yapacağımız görüşmede anlaşabilmeyi umuyoruz.

TRANSFER HABERLERİ - İki isim Galatasaray'a dönmek istemiyor!

28 yaşındaki Taylan Antalyalı, Ankaragücü formasıyla çıktığı 22 maçta 2 gol ve 3 asiste imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - İki isim Galatasaray'a dönmek istemiyor!

Tecrübeli futbolcunun Galatasaray'la olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - İki isim Galatasaray'a dönmek istemiyor!

Öte yandan 28 yaşındaki Emre Kılınç, Ankaragücü formasıyla 22 karşılaşmada görev aldı. Deneyimli isim bu mücadelelerde 2 gol atarken 4 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - İki isim Galatasaray'a dönmek istemiyor!

Emre Kılınç'ın Galatasaray'la olan sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.

DİĞER
Servet değerinde! Özlem Ada Şahin’in saatinin fiyatı dudak uçuklattı!
Barış Arduç ve Çağla Şıkel'den kas şov! Biri çiçeği burnunda baba diğeri iki çocuk annesi... O anlar sosyal medyayı yıktı geçti
F.Bahçe'de büyük yaprak dökümü!
Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım
Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..."
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Son dakika Bingöl deprem, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor Sergen Yalçın'la bir kez daha görüşecek! Trabzonspor Sergen Yalçın'la bir kez daha görüşecek! 16:20
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım 16:12
F.Bahçe'de 2+1 yıllık imza! F.Bahçe'de 2+1 yıllık imza! 16:06
Fırtına Paşa maçına hazır! Fırtına Paşa maçına hazır! 16:04
G.Saray'a dönmek istemiyorlar! Başkan açıkladı G.Saray'a dönmek istemiyorlar! Başkan açıkladı 15:59
Beşiktaş'tan flaş teklif! İşte verilen cevap Beşiktaş'tan flaş teklif! İşte verilen cevap 15:35
Daha Eski
Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..." Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..." 15:13
G.Saray'da dev operasyon! 8 ayrılık birden G.Saray'da dev operasyon! 8 ayrılık birden 15:05
Son şampiyon Efes'ten Avrupa'ya erken veda! Son şampiyon Efes'ten Avrupa'ya erken veda! 14:46
Galatasaray'a 3 genç yetenek! Galatasaray'a 3 genç yetenek! 14:45
Süper Lig devinden Isco bombası! Önerilen maaş... Süper Lig devinden Isco bombası! Önerilen maaş... 14:29
Hayatının imzasını atıyor! İşte o tarih Hayatının imzasını atıyor! İşte o tarih 14:02