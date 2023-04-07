TRANSFER HABERLERİ - İki isim Galatasaray'a dönmek istemiyor!

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına odaklandı.
Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına odaklandı.
Sarı-kırmızılı takım, iç transfer operasyonlarına da başladı. Gidecek ve gelecek isimler netleşiyor...
Galatasaray'ın sezon başında MKE Ankaragücü'ne kiraladığı Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'la ilgili son gelişmeyi kulüp başkanı Faruk Koca duyurdu.
Takvim'e konuşan başkan Koca, iki oyuncunun durumu hakkında şunları dile getirdi:
Biz oyuncularla görüştük. Futbolcular, 'Galatasaray yönetimiyle görüşürseniz sorun yok' dediler.
Ben de Kulüpler Birliği toplantısında Dursun Özbek'e düşüncemi söyledim. Önümüzdeki günlerde hem hocamız hem de futbolcularla son bir görüşme daha yapacağım. Galatasaray ile de görüşeceğiz.
Oyuncular Ankaragücü'nde kalmak istiyor. Biz de bonservislerini almak istiyoruz.
Tabii ki Galatasaray ile yapacağımız görüşmede anlaşabilmeyi umuyoruz.
28 yaşındaki Taylan Antalyalı, Ankaragücü formasıyla çıktığı 22 maçta 2 gol ve 3 asiste imzasını attı.
Tecrübeli futbolcunun Galatasaray'la olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.
Öte yandan 28 yaşındaki Emre Kılınç, Ankaragücü formasıyla 22 karşılaşmada görev aldı. Deneyimli isim bu mücadelelerde 2 gol atarken 4 de asist yaptı.
Emre Kılınç'ın Galatasaray'la olan sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.