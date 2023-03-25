Haberler Galatasaray Galatasaray’da Genel Kurul Toplantısı sona erdi!

Galatasaray’da Genel Kurul Toplantısı sona erdi!

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı sona erdi. Toplantıda son olarak 2023 bütçesi görüşüldü ve kabul edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 19:25
Galatasaray’da Genel Kurul Toplantısı sona erdi!

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı sona erdi. Toplantıda son olarak 2023 bütçesi görüşüldü ve kabul edildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu'nda düzenlendi. Toplantıda ibra oylamalarının ardından yönetim kurulunun yetki talepleri, kulüpten ihraçlar ve 2023 yılı bütçesinin oylaması gerçekleştirildi.
Genel Kurul'da, yeni kurulan Galatasaray Florya Emlak AŞ'nin kulübün iştiraki olarak Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama AŞ'den devralınması ile kulübün ve bağlı iştiraklerimizin akdetmiş olduğu 19 Mart 2021 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine İlişkin akdedilen Ek Protokol ve Tadil Sözleşmesi hükümleri gereği, kulübümün maliki bulunduğu İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Semti, 106 Pafta, 1097 Ada, 61 Parselde kayıtlı 8-9 ve 10 numaralı bağımsız bölümler üzerinde Konsorsiyum Bankaları lehine ilgili her türlü ayni ve şahsi haklar (ipotek, rehin, kira vs. haklar) ve mükellefiyetler tesis etmek hususlarına yönetim kurulunun yetki talebi görüşüldü. Bu iki talep için yapılan oylama oy çokluğu ile kabul edildi.

Mahmut Recevik ihraç edildi

Toplantıda sosyal medya paylaşımları nedeniyle disiplin kurulunun kulüp üyeliğinden ihraç edilmesine karar verdiği sarı-kırmızılıların eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik için oylama yapıldı. Disiplin kurulunun kararı, oy çokluğuyla kabul edildi ve Mahmut Recevik, kulüp üyeliğinden ihraç edildi.

2023 bütçesi onaylandı

Son olarak 2023 yılı bütçe tasarısının görüşüldü. Yönetim kurulu üyesi Levent Yaz, Spor yasası çerçevesinde biri 5, biri de 12 aylık olmak üzere iki ayrı bütçe yapıldığı belirtildi. Genel kurulda kulübün Ocak-Mayıs 2023 dönemi bütçesi 129 milyon 876 bin 604 TL gelir, 488 milyon 752 bin 937 TL gider, Haziran 2023-Mayıs 2024 dönemi bütçesi de 1 milyar 806 milyon 176 bin 550 TL gelir, 2 milyar 659 milyon 745 bin 896 TL gider olarak oy çokluğuyla onaylandı.
Kongrede ayrıca kulüp üyeliğine giriş ücretleri A grubu için 3 bin TL, C grubu için 6 bin 500 TL, D grubu için 12 bin 500 TL ve E grubu için de 50 bin TL olması kararı alındı.
Yaklaşık 9 saat süren toplantı kulüp üyelerinin dilekleriyle sona erdi.

DİĞER
Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? Süper Lig FB-BJK derbisi için nefesler tutuldu! Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA: Dünyada sadece 2 ülkede var! Hem karada hem suda boy gösteriyor
Boey'in alternatifi bulundu! İşte o isim
F.Bahçe eski G.Saraylı yıldızı kapıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Boey'in alternatifi bulundu! İşte o isim
Galatasaray'da Dursun Özbek ibra edildi!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 25 Mart Cumartesi
İstanbul barajları doluluk oranı (25 Mart 2023)
Tuzla TOKİ kura sonuçları 25 Mart 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş F.Bahçe maçına hazırlanıyor Beşiktaş F.Bahçe maçına hazırlanıyor 19:47
G.Saray’da Genel Kurul Toplantısı sona erdi G.Saray’da Genel Kurul Toplantısı sona erdi 19:25
Kuntz: Olumlu bir sonuç bekliyoruz! Kuntz: Olumlu bir sonuç bekliyoruz! 19:00
Manisa FK İzmir'de kazandı! Manisa FK İzmir'de kazandı! 18:27
Sivasspor hazırlıklara başladı Sivasspor hazırlıklara başladı 18:26
A Milli Takım'ın 11'i belli oldu! A Milli Takım'ın 11'i belli oldu! 17:33
Daha Eski
F.Bahçe'den açıklama! 4 genç futbolcu... F.Bahçe'den açıklama! 4 genç futbolcu... 17:13
VakıfBank tam gaz! VakıfBank tam gaz! 17:11
Eski F1 pilotundan Hamilton'a tazminat! Eski F1 pilotundan Hamilton'a tazminat! 16:44
Boey'in alternatifi bulundu! İşte o isim Boey'in alternatifi bulundu! İşte o isim 16:36
Galatasaray'da Dursun Özbek ibra edildi! Galatasaray'da Dursun Özbek ibra edildi! 16:36
Ahmet Nur Çebi kulüp üyesiyle tartışma yaşadı Ahmet Nur Çebi kulüp üyesiyle tartışma yaşadı 16:31