Mesut mu işi bozdu?

Filmi geri sararsak Alexis Sanchez'in Galatasaray'ı değil de Marsilya'yı seçmesindeki nedenlerden birisinin de Mesut Özil olduğu iddiası gündeme geldi. O dönemde Galatasaray'dan aldığı teklif sonrasında Mesut'tan Süper Lig ve Galatasaray hakkında bilgi alan Alexis Sanchez transferden vazgeçti. Mesut Özil'in ne söylediği hakkında bir bilgi bulunmuyor ancak Arda Turan'a, "Türkiye ve Galatasaray hakkında tanıdıklarımdan bilgi almak istiyorum" dedikten sonra Sanchez'in Marsilya'yı seçmesi bu iddianın ortaya atılmasına yol açtı.