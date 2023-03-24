Rota İtalya

Sezon başında ve devre arasında transferde tercihini İtalya kökenli oyunculardan ve İtalya'dan yana kullanan Galatasaray, sezon somu için de yine gözünü Çizme'ye dikti. İtalya ile bağlantıları son dönemde oldukça güçlenen sarı-kırmızılı kulübün gündemine son olarak Roberto Gagliardini geldi. İnter'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki İtalyan milli orta saha, Midtsjö'dan verim alamayan Aslan'ın radarına girdi. Atalanta'dan 2017 yılında 20 milyon Euro'ya İnter'e transfer olan Gagliardini bu sezon beklediği süreleri alamadı. Yıldız oyuncu ile Lazio ve Leicester da ilgileniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin şimdiden menajeri ve oyuncuyla temaslara başladığı belirtiliyor.



Atalanta, Cesena, Spezia Calcio, Vicenza ve İnter formaları giyen Gagliardini, kariyeri boyunca 285 karşılaşmaya çıktı. 29 yaşındaki yıldız, 23 gol attı, 13 de asist yaptı.