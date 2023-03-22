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Galatasaray Özhan Canaydın'ı unutmadı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlardan Özhan Canaydın'ın vefatının 13. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 10:33 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 10:34
Galatasaray Özhan Canaydın'ı unutmadı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze sporcu, yönetici ve başkan olarak hizmet ederek iz bırakan, Türk sporunun unutulmaz isimlerinden Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 13. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2010 yılında vefat eden Özhan Canaydın, Galatasaray Kulübü'nde 2002-2008 yılları arasında başkanlık görevini yürütmüştü.

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