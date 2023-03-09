İtalyanlardan flaş iddia: Okan Buruk Inter'in başına mı geçiyor?

Bu sezon Napoli'ye liderliği kaptıran ve şampiyon yarışından uzak kalan Inter'de Simone Inzaghi ile yollar ayrılmaya hazırlanıyor.

Inter'in teknik direktör Simone Inzaghi'nin 2024 yazına kadar sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda, 46 yaşındaki teknik adamla yollarını ayıracağı iddia ediliyor. Inter Live'da yer alan bilgiye göre; Inter'in teknik direktör adayları arasında daha önce kulüpte forma da giymiş olan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk yer alıyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Galatasaray'da ligde 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Okan Buruk'un sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.

Buruk, 2018 yazında GOAL'e verdiği röportajda; "İtalyanca bilgim hala iyi durumda. Onu hep korumaya çalıştım. İngilizcem de var. Bir teknik adam için dil önemli elbette. Her teknik adam böyle büyük takımlara oynamak ister. Orayla bir bağım var. Mesela eski takım arkadaşlarım Toldo, Zanetti kulübün içindeler. Başarılı olursak ilerde orada çalışmak gibi bir hayalim var. Ancak unutmamalı; çok büyük bir başarı yakalamak lazım oralara gidebilmek için." açıklamalarında bulunmuştu.