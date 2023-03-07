Rekor zamanı

Bu sezon kırılmadık rekor bırakmayan Galatasaray, Gaziantep FK'nin ligden çekilmesiyle Süper Lig'de haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-kırmızılılar, galibiyet serisini de 13 maça çıkartmış oldu. Süper Lig tarihindeki en uzun galibiyet serisine sahip olan 1959-1960 Beşiktaş'ının rekoru egale edildi. Andrea Kutik yönetimindeki siyahbeyazlı rakibini yakalayan Cimbom'da artık tek hedef var. Okan Buruk ve öğrencileri Kasımpaşa maçında alacağı 3 puanla 14'te 14 yaparak 63 yıllık rekoru tarihe gömmeyi hedefliyor.

KADRO NETLEŞTİ

Teknik Direktör Okan Buruk, cumartesi günü Nef Stadı'nda oynanacak maçın planını da hazırlıyor. Buruk, kadroyu büyük ölçüde netleştirirken Mertens'in maça yetiştirilmesini umut ediyor. Yeni transfer Zaniolo'yu yedek soyundurmayı planlayan tecrübeli hoca, kanatlarda Kerem ve Rashica'ya forma verecek. Mertens yetişmezse Barış Alper de ilk 11'de yer alacak.

REKABET KIZIŞTI

6 puan farkla zirvede bulunan Galatasaray'da 34 gün sonra çıkılacak Süper Lig maçı öncesi forma rekabeti de zirvede. Yeni transferlerin form tutmasıyla birlikte Buruk'un işleri zorlaştı. Formayı adaletli dağıtabilmak için ince hesaplar yapıyor. Özellikle kanatlar performansıyla dikkat çekiyor. Bu sezon adaleti sağlayan Buruk, yine çözümünü bulacak.

ÖNÜNE GELENİ DEVİRDİ

Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor ve Trabzonspor'u yenen Cimbom, Gaziantep maçında 3 puan yazılmasıyla seriyi sürdürdü.