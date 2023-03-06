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Florya havası iyi geldi! Galatasaray'da bir yıllık değişim hayran bırakıyor

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da takıma katılan yıldız isimlerin performansındaki değişim de taraftarların bir hayli dikkatini çekti. Sarı kırmızılılarda son olarak takıma katılan İtalyan yıldız Zaniolo'nun hazırlık maçlarındaki performansı göz kamaştırdı. Ayrıca Cimbom'da 1 sene içerisinde gerek kadroda gerek performansta ortaya çıkan fark gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Florya havası iyi geldi! Galatasaray'da bir yıllık değişim hayran bırakıyor

Bu sezon Roma'da 17 maça çıkan Nicolo Zaniolo 2 gol-1 asistlik performans sergilemişti. Zaniolo, Roma'daki istatistiğine yeni takımı Galatasaray'da 60 dakikada ulaştı.

Florya havası iyi geldi! Galatasaray'da bir yıllık değişim hayran bırakıyor

Alanya'da 1 gole imzasını koyan İtalyan yıldız, İstanbulspor maçında önce gol atıp sonra Dubois'e gol pası verdi. Sarı-kırmızılı takıma kısa sürede uyum sağlayan 23 yaşındaki futbolcu, akıllara bir başka dünya yıldızı Icardi'yi getirdi.

Florya havası iyi geldi! Galatasaray'da bir yıllık değişim hayran bırakıyor

Arjantinli golcü de sorunlu imajla geldiği Florya'da tesis personelinden takım arkadaşına kadar herkesle kaynaşmış ve kalitesini sahaya yansıtmıştı.

Florya havası iyi geldi! Galatasaray'da bir yıllık değişim hayran bırakıyor

Florya'daki ortamdan pozitif etkilenen Zaniolo da Icardi gibi verimli olacağını gösterdi. Teknik direktör Okan Buruk, Nicolo Zaniolo'ya göre hücum planları hazırlamaya başladı.

Florya havası iyi geldi! Galatasaray'da bir yıllık değişim hayran bırakıyor

Kasımpaşa maçında ilk kez Aslantepe'ye çıkacak yıldız oyuncu, Dries Mertens yetişmezse 11'de görev yapacak.

Florya havası iyi geldi! Galatasaray'da bir yıllık değişim hayran bırakıyor

NEREDEN NEREYE

Sabah'ın derlediği habere göre Süper Lig'de 12 haftadır kazanan Galatasaray, Türkiye Kupası ile birlikte 15 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Florya havası iyi geldi! Galatasaray'da bir yıllık değişim hayran bırakıyor

Sarıkırmızılı takım, hazırlık maçlarında da rakiplerine gol olup yağıyor. Alanyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, son olarak İstanbulspor karşılaşmasını 6-0 kazandı.

Florya havası iyi geldi! Galatasaray'da bir yıllık değişim hayran bırakıyor

Teknik direktör Okan Buruk, as-yedek ayrımı yapmadan takımdaki tüm oyunculardan verim almayı başarıyor.

Florya havası iyi geldi! Galatasaray'da bir yıllık değişim hayran bırakıyor

Geçen sezon ise tam tersi bir durum söz konusuydu.

Florya havası iyi geldi! Galatasaray'da bir yıllık değişim hayran bırakıyor

Florya'da bir alt ligden Tuzlaspor ile hazırlık maçı oynayan Torrent yönetimindeki Galatasaray, sahadan 6-2'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

Florya havası iyi geldi! Galatasaray'da bir yıllık değişim hayran bırakıyor

1 yıl içinde kadrosunu tamamen değiştiren sarı-kırmızılılar, hazırlık maçlarında bile taraftarına keyif veriyor.

Florya havası iyi geldi! Galatasaray'da bir yıllık değişim hayran bırakıyor

Galatasaray'daki bu değişim taraftarları da bir hayli memnun etti.

Florya havası iyi geldi! Galatasaray'da bir yıllık değişim hayran bırakıyor

Galatasaray'ın Okan Buruk yönetiminde önümüzdeki maçlarda yapacağı hamleler ise büyük merak konusu haline geldi.

Florya havası iyi geldi! Galatasaray'da bir yıllık değişim hayran bırakıyor

Sarı kırmızılılar sezon sonunu mutlak şampiyonlukla kapatmayı hedefliyor.

Florya havası iyi geldi! Galatasaray'da bir yıllık değişim hayran bırakıyor

Bu anlamda takıma son olarak katılan Zaniola'dan da beklentiler oldukça yüksek.

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