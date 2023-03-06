Florya havası iyi geldi! Galatasaray'da bir yıllık değişim hayran bırakıyor

Bu sezon Roma'da 17 maça çıkan Nicolo Zaniolo 2 gol-1 asistlik performans sergilemişti. Zaniolo, Roma'daki istatistiğine yeni takımı Galatasaray'da 60 dakikada ulaştı.
Alanya'da 1 gole imzasını koyan İtalyan yıldız, İstanbulspor maçında önce gol atıp sonra Dubois'e gol pası verdi. Sarı-kırmızılı takıma kısa sürede uyum sağlayan 23 yaşındaki futbolcu, akıllara bir başka dünya yıldızı Icardi'yi getirdi.
Arjantinli golcü de sorunlu imajla geldiği Florya'da tesis personelinden takım arkadaşına kadar herkesle kaynaşmış ve kalitesini sahaya yansıtmıştı.