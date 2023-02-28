Anderson Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular

Galatasaray'da Anderson Talisca heyecanı yaşanıyor.
Galatasaray'da Anderson Talisca heyecanı yaşanıyor.
Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Cimbom, durmak bilmiyor.
Sarı-kırmızılılar, devre arasında Zaniolo, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattı.
Gözünü şampiyonluğa diken Aslan, Süper Lig'de topladığı 54 puanla zirvede yer alıyor.
En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider durumda olan Galatasaray, sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Aslan, hedef büyüttü.
Galatasaray yönetimi, Al Nassr forması giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
AL-NASSR'DAN AYRILACAK!
29 yaşındaki futbolcunun kulübünden ayrılmak istediği ve sarı-kırmızılı takımla görüştüğü kaydedildi.
GALATASARAY İLE ANLAŞTI!
Suudi gazeteci Jryan_hfc'nin haberine göre; Al Nassr ile devam etmeyecek olan Talisca, Galatasaray ile sözlü olarak anlaşmaya vardı.
SOSYAL MEDYA YIKILDI!
Anderson Talisca'nın Galatasaray ile anlaştığı iddiaları sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada Talisca hakkında binlerce yorum attı.
PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR!
Brezilyalı yıldız, Al Nassr'da bu sezon sahaya çıktığı maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
Anderson Talisca forma giydiği 16 maçta 14 gol kaydederek takımın skor yükünü çekti.
BEŞİKTAŞ'TA YILDIZINI PARLATTI!
Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen yıldız oyuncu, söz konusu çıktığı 80 karşılaşmada 37 gol ve 14 asist ile oynamıştı.
Anderson Talisca kariyerinde Guangzhou FC, Benfica, ve Bahia gibi takımların da formalarını giydi.
Yıldız oyuncunun kulübü Al Nassr'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.