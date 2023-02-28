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Anderson Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular

Son dakika spor haberi: Nicolo Zaniolo'nun transferiyle sükse yaratan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok. Kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendiren sarı-kırmızılılar, şimdi de Anderson Talisca'ya imza attırmaya hazırlanıyor. Al-Nassr'dan ayrılma kararı alan Brezilyalı futbolcu ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığı ifade edildi. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 14:44 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 14:44
Anderson Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular

Gözünü şampiyonluğa diken Aslan, Süper Lig'de topladığı 54 puanla zirvede yer alıyor.

Anderson Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular

En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider durumda olan Galatasaray, sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Anderson Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Aslan, hedef büyüttü.

Anderson Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular

Galatasaray yönetimi, Al Nassr forması giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Anderson Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular

AL-NASSR'DAN AYRILACAK!
29 yaşındaki futbolcunun kulübünden ayrılmak istediği ve sarı-kırmızılı takımla görüştüğü kaydedildi.

Anderson Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular

GALATASARAY İLE ANLAŞTI!
Suudi gazeteci Jryan_hfc'nin haberine göre; Al Nassr ile devam etmeyecek olan Talisca, Galatasaray ile sözlü olarak anlaşmaya vardı.

Anderson Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular

SOSYAL MEDYA YIKILDI!
Anderson Talisca'nın Galatasaray ile anlaştığı iddiaları sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Anderson Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular

Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada Talisca hakkında binlerce yorum attı.

Anderson Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR!
Brezilyalı yıldız, Al Nassr'da bu sezon sahaya çıktığı maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Anderson Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular

Anderson Talisca forma giydiği 16 maçta 14 gol kaydederek takımın skor yükünü çekti.

Anderson Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular

BEŞİKTAŞ'TA YILDIZINI PARLATTI!
Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen yıldız oyuncu, söz konusu çıktığı 80 karşılaşmada 37 gol ve 14 asist ile oynamıştı.

Anderson Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular

Anderson Talisca kariyerinde Guangzhou FC, Benfica, ve Bahia gibi takımların da formalarını giydi.

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