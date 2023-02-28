Adam Karabec için flaş Galatasaray yorumu! "Onun gelişimi durdu"

Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Galatasaray'da geleceğe yönelik hamleler de yapılıyor.
Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Galatasaray'da geleceğe yönelik hamleler de yapılıyor.
Orta sahaya genç ve potansiyeli yüksek bir ismi transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, bir süredir hummalı bir operasyon yürütüyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, listedeki isimlerle birer birer görüşmeler yapıyor.
Cimbom'un transferdeki geniş listesine giren son isim Adam Karabec olmuştu.
Hem 10 numara hem de merkez orta sahada görev yapabilen Çek futbolcu için Sparta Prag ile görüşmeler yapıldı.
Bonservis konusunda pazarlıklar yapılırken transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.
KİRALANMASI GÜNDEMDE!
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Karabec'in Çekya 2. Ligi'nden bir takıma kiralık verilmesi gündeme geldi.
Sarı-kırmızılı takımın listesindeki isimlerden olan genç oyuncuyla ilgili ülkesinden flaş bir yorum geldi.
Çek gazeteci Ondrej Hlavac, Galatasaray-Karabec iddiaları karşısında şaşırdı.
Oyuncunun gelişiminin durduğunu söyleyen Hlavac, ortaya çıkan yüksek rakam ve söylentilere hayret etti.
Hlavac transfer iddiaları hakkında, "Karabec 19 yaşında gelişimi durmuş bir oyuncu. Artık orta sahanın başlangıç dizilişinde başlamaktan çok uzak" dedi.
Adam Karabec, Sparta Prag alt yapısından yetişti, A Takım'a kadar yükseldi. 19 yaşındaki oyuncu, U-19, B Takımı ve A Takım'da toplam 120 maça çıktı. 18 defa fileleri havalandırmayı başardı.
Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Karabec'in güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.