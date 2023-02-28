Haberler Galatasaray Adam Karabec için flaş Galatasaray yorumu! "Onun gelişimi durdu"

Adam Karabec için flaş Galatasaray yorumu! "Onun gelişimi durdu"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın tranfer gündeminde yer alan Adam Karabec ile ilgili ülkesinden flaş bir yorum geldi. Sparta Prag'da forma giyen Karabec'in sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı iddiaları sonrası Çekyalı gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 12:05
Adam Karabec için flaş Galatasaray yorumu! "Onun gelişimi durdu"

Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Galatasaray'da geleceğe yönelik hamleler de yapılıyor.

Adam Karabec için flaş Galatasaray yorumu! "Onun gelişimi durdu"

Orta sahaya genç ve potansiyeli yüksek bir ismi transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, bir süredir hummalı bir operasyon yürütüyor.

Adam Karabec için flaş Galatasaray yorumu! "Onun gelişimi durdu"

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, listedeki isimlerle birer birer görüşmeler yapıyor.

Adam Karabec için flaş Galatasaray yorumu! "Onun gelişimi durdu"

Cimbom'un transferdeki geniş listesine giren son isim Adam Karabec olmuştu.

Adam Karabec için flaş Galatasaray yorumu! "Onun gelişimi durdu"

Hem 10 numara hem de merkez orta sahada görev yapabilen Çek futbolcu için Sparta Prag ile görüşmeler yapıldı.

Adam Karabec için flaş Galatasaray yorumu! "Onun gelişimi durdu"

Bonservis konusunda pazarlıklar yapılırken transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Adam Karabec için flaş Galatasaray yorumu! "Onun gelişimi durdu"

KİRALANMASI GÜNDEMDE!
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Karabec'in Çekya 2. Ligi'nden bir takıma kiralık verilmesi gündeme geldi.

Adam Karabec için flaş Galatasaray yorumu! "Onun gelişimi durdu"

Sarı-kırmızılı takımın listesindeki isimlerden olan genç oyuncuyla ilgili ülkesinden flaş bir yorum geldi.

Adam Karabec için flaş Galatasaray yorumu! "Onun gelişimi durdu"

Çek gazeteci Ondrej Hlavac, Galatasaray-Karabec iddiaları karşısında şaşırdı.

Adam Karabec için flaş Galatasaray yorumu! "Onun gelişimi durdu"

Oyuncunun gelişiminin durduğunu söyleyen Hlavac, ortaya çıkan yüksek rakam ve söylentilere hayret etti.

Adam Karabec için flaş Galatasaray yorumu! "Onun gelişimi durdu"

Hlavac transfer iddiaları hakkında, "Karabec 19 yaşında gelişimi durmuş bir oyuncu. Artık orta sahanın başlangıç dizilişinde başlamaktan çok uzak" dedi.

Adam Karabec için flaş Galatasaray yorumu! "Onun gelişimi durdu"

Adam Karabec, Sparta Prag alt yapısından yetişti, A Takım'a kadar yükseldi. 19 yaşındaki oyuncu, U-19, B Takımı ve A Takım'da toplam 120 maça çıktı. 18 defa fileleri havalandırmayı başardı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yıldız isme şok sözler! 'Keşke kiralansaydı'
İşte Zaniolo'nun yeni talibi!
Bahçeli: Bu alçakça bir kurgudur!
Oruç kefareti ne kadar? 2023 Diyanet
Malatya depremi ölü ve yaralı sayısı son dakika!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş G.Saray yorumu! "Onun gelişimi durdu" Flaş G.Saray yorumu! "Onun gelişimi durdu" 12:05
Simge'den Icardi'ye flaş cevap! Simge'den Icardi'ye flaş cevap! 11:47
Eyüpspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Eyüpspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 11:42
Valencia'ya yeni teklif! Valencia'ya yeni teklif! 11:27
OMUZ OMUZA 1 MART BAĞIŞ KAMPANYASI OMUZ OMUZA 1 MART BAĞIŞ KAMPANYASI 11:02
Yıldız isme şok sözler! 'Keşke kiralansaydı' Yıldız isme şok sözler! 'Keşke kiralansaydı' 10:55
Daha Eski
Saiss'e sürpriz transfer önerisi Saiss'e sürpriz transfer önerisi 10:39
PUSKAS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? PUSKAS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? 10:06
"Yetersiz kalan futbolcular" "Yetersiz kalan futbolcular" 09:55
Ağaoğlu'dan açıklama: Bu iddialar doğru değil Ağaoğlu'dan açıklama: Bu iddialar doğru değil 09:50
Transfer için ayrılık! Jesus biletini kesti Transfer için ayrılık! Jesus biletini kesti 09:38
2023 FIFA THE BEST ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? 2023 FIFA THE BEST ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? 09:34