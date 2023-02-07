Gardi yine sahnede

Mertens, Torreira ve İcardi'yi getiren menajer George Gardi, Zaniolo'nun transferinde de başrolü oynadı. Üç futbolcunun Galatasaray'da oynamasının da İtalyan oyuncunun tercihinde etkili olduğu ifade edildi. Zaniolo'nun transferi öncesi üç futbolcuyla görüşme yaptığı da gelen haberler arasında...
Mertens, Torreira ve İcardi'yi getiren menajer George Gardi, Zaniolo'nun transferinde de başrolü oynadı. Üç futbolcunun Galatasaray'da oynamasının da İtalyan oyuncunun tercihinde etkili olduğu ifade edildi. Zaniolo'nun transferi öncesi üç futbolcuyla görüşme yaptığı da gelen haberler arasında...