Haberler Galatasaray Gardi yine sahnede

Gardi yine sahnede

Mertens, Torreira ve İcardi'yi getiren menajer George Gardi, Zaniolo'nun transferinde de başrolü oynadı. Üç futbolcunun Galatasaray'da oynamasının da İtalyan oyuncunun tercihinde etkili olduğu ifade edildi. Zaniolo'nun transferi öncesi üç futbolcuyla görüşme yaptığı da gelen haberler arasında...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 06:50
Gardi yine sahnede
Mertens, Torreira ve İcardi'yi getiren menajer George Gardi, Zaniolo'nun transferinde de başrolü oynadı. Üç futbolcunun Galatasaray'da oynamasının da İtalyan oyuncunun tercihinde etkili olduğu ifade edildi. Zaniolo'nun transferi öncesi üç futbolcuyla görüşme yaptığı da gelen haberler arasında...
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