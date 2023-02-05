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Galatasaray Trabzonspor maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu: Çok güzel bir galibiyet oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u ağırladı ve mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu konuştu ve "Çok güzel bir galibiyet oldu" dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 21:59
Galatasaray Trabzonspor maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu: Çok güzel bir galibiyet oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Çok güzel bir galibiyet oldu. Geriye düştük ama bu bizi yıldırmadı. geriye dönebileceğimizi biliyorduk. Taraftar harikaydı. Bu galibiyet onlara armağan olsun. Sahada bir şekilde maçı çevireceğimize inanıyoruz. Birbirimizle konuştuk ve motive ettik.

Muslera talihsiz bir sakatlık yaşadı. Durumu belli değil. Umarım bir şey olmaz. Galibiyet geri planda kaldı. En kısa zamanda sağlığına kavuşsun ve yanımızda olsun.

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