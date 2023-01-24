Galatasaray'a Seferovic müjdesi! İtalya'dan bir talip daha

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Haris Seferovic ile ara transfer döneminde yolların ayrılması planlanıyor.
Galatasaray'da bekleneni veremeyen Haris Seferovic ile ara transfer döneminde yolların ayrılması planlanıyor.
Sarı-kırmızılıların Benfica'dan kiraladığı İsviçreli oyuncu performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
Yabancı sınırında yer açmayı hedefleyen Cimbom, deneyimli oyuncuya veda etmenin yollarını arıyor.
Galatasaray teknik heyetinin kadro planlamasında yer almayan Seferovic'e kulüp aranıyor.
Seferovic, kendi maaşını karşılaşacak bir ekip bulması halinde Sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Yıllık ücretinden vazgeçmek istemeyen 30 yaşındaki oyuncu, bu sezonki kalan ücretinin karşılanması durumunda zorluk çıkarmayacak.
Yeni adresi merak konusu olan Seferovic, İtalya Serie A ekiplerinin gözdesi konumunda.
Salernitana bir süredir tecrübeli ismin transferi için nabız yokluyor.
Girişimlerini sürdüren Salernitana yönetimi, henüz bir anlaşma sağlayamadı.
BİR TALİP DAHA ÇIKTI!
Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Seferovic'e bir talip daha çıktı.
TUTTOmercatoWEB'in haberine göre; Bir başka Serie A ekibi Lazio, Seferovic'i transfer listesine aldı.
Santrfor rotasyonuna takviye yapmayı planlayan Lazio yetkililerinin, İsviçreli golcüyle yakından ilgilendiği kaydedildi.
Immobile'nin yanına bir yardımcı golcü almak isteyen Çizme ekibi, en uygun profil olarak Seferovic'i görüyor.
Seferovic'in yapacağı tercih transferde belirleyici olacak.
30 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray'da 13 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.
Beklenen performansı sergileyemeyen Seferovic, Icardi ve Gomis'in arkasında kaldı.
İsviçreli oyuncu, ülkesinin milli takımında 92 maçta görev aldı.
Bu müsabakkalarda 25 gollük katkı verdi.
Bonservisi Benfica'da olan Seferovic'in oradaki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.