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Galatasaray'a Seferovic müjdesi! İtalya'dan bir talip daha

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Haris Seferovic sevinci yaşanıyor. Teknik heyetin gözüne giremeyen ve gönderilecekler listesine eklenen 30 yaşındaki oyuncunun talipleri artıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Salernita'nın ardından bir takım daha Seferovic'in peşine düştü. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 16:55 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 16:55
BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray'a Seferovic müjdesi! İtalya'dan bir talip daha

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Haris Seferovic ile ara transfer döneminde yolların ayrılması planlanıyor.

Galatasaray'a Seferovic müjdesi! İtalya'dan bir talip daha

Sarı-kırmızılıların Benfica'dan kiraladığı İsviçreli oyuncu performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray'a Seferovic müjdesi! İtalya'dan bir talip daha

Yabancı sınırında yer açmayı hedefleyen Cimbom, deneyimli oyuncuya veda etmenin yollarını arıyor.

Galatasaray'a Seferovic müjdesi! İtalya'dan bir talip daha

Galatasaray teknik heyetinin kadro planlamasında yer almayan Seferovic'e kulüp aranıyor.

Galatasaray'a Seferovic müjdesi! İtalya'dan bir talip daha

Seferovic, kendi maaşını karşılaşacak bir ekip bulması halinde Sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray'a Seferovic müjdesi! İtalya'dan bir talip daha

Yıllık ücretinden vazgeçmek istemeyen 30 yaşındaki oyuncu, bu sezonki kalan ücretinin karşılanması durumunda zorluk çıkarmayacak.

Galatasaray'a Seferovic müjdesi! İtalya'dan bir talip daha

Yeni adresi merak konusu olan Seferovic, İtalya Serie A ekiplerinin gözdesi konumunda.

Galatasaray'a Seferovic müjdesi! İtalya'dan bir talip daha

Salernitana bir süredir tecrübeli ismin transferi için nabız yokluyor.

Galatasaray'a Seferovic müjdesi! İtalya'dan bir talip daha

Girişimlerini sürdüren Salernitana yönetimi, henüz bir anlaşma sağlayamadı.

Galatasaray'a Seferovic müjdesi! İtalya'dan bir talip daha

BİR TALİP DAHA ÇIKTI!
Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Seferovic'e bir talip daha çıktı.

Galatasaray'a Seferovic müjdesi! İtalya'dan bir talip daha

TUTTOmercatoWEB'in haberine göre; Bir başka Serie A ekibi Lazio, Seferovic'i transfer listesine aldı.

Galatasaray'a Seferovic müjdesi! İtalya'dan bir talip daha

Santrfor rotasyonuna takviye yapmayı planlayan Lazio yetkililerinin, İsviçreli golcüyle yakından ilgilendiği kaydedildi.

Galatasaray'a Seferovic müjdesi! İtalya'dan bir talip daha

Immobile'nin yanına bir yardımcı golcü almak isteyen Çizme ekibi, en uygun profil olarak Seferovic'i görüyor.

Galatasaray'a Seferovic müjdesi! İtalya'dan bir talip daha

Seferovic'in yapacağı tercih transferde belirleyici olacak.

Galatasaray'a Seferovic müjdesi! İtalya'dan bir talip daha

30 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray'da 13 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.

Galatasaray'a Seferovic müjdesi! İtalya'dan bir talip daha

Beklenen performansı sergileyemeyen Seferovic, Icardi ve Gomis'in arkasında kaldı.

Galatasaray'a Seferovic müjdesi! İtalya'dan bir talip daha

İsviçreli oyuncu, ülkesinin milli takımında 92 maçta görev aldı.

Galatasaray'a Seferovic müjdesi! İtalya'dan bir talip daha

Bu müsabakkalarda 25 gollük katkı verdi.

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