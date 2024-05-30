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GÖNÜL DAĞI TRT 1 SON BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı 141. bölüm Full izle

Gönül Dağı bu hafta 141. bölüm ile izleyici karşısına çıktı. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı son bölümü yine sevenlerini ekran başına kilitledi. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Gönül Dağı 141. yeni bölüm tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 08:50 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 09:20
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GÖNÜL DAĞI TRT 1 SON BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı 141. bölüm Full izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 141. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI 141. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Amcaoğulları bütün kasabayı etkileyen hackerın deprem icadına da sızdığını öğrenirler. Hackerın kim olduğunu bulmaya çalışırken icadı görmek isteyen ekip kasabaya gelir. Amcaoğulları hackerı bulabilecek midir?

Kenan, Elif'in riskli doğumunu öğrendiğinde dünyası başına yıkılır. Başka bir yol bulabilmek için çabalar. Veysel abisine destek olmak için Ciritçi'yi çağırır. Ciritçi, Kenan ve Veysel bir yolculuğa çıkar. Yolculuk sırasında onları neler beklemektedir?

Rıfat ve Mihriban tarlada çalışmaya başlar. Rıfat tarlada büyük bir taşı kaldırmaya inat eder. Rıfat taşı kaldırdığında ne bulacaktır?

GÖNÜL DAĞI 141. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

  • Berk Atan - Taner
  • Gülsim Ali - Dilek
  • Semih Ertürk - Veysel Kaya
  • Melis Sevinç - Selma Çiçek
  • Hazal Çağlar - Asuman
  • Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya
  • Cihat Süvarioğlu - Ramazan
  • Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan
  • Zümre Meğreli - Elif
  • Ferhat Eşsiz - Producer
  • Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer
  • Eser Eyüboğlu - Selami Ferses
  • Ali Düşenkalkar - Muammer
  • Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam
  • Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
  • Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
  • Feyza Işık - Döndü Kaya
  • Cemre Melis Çınar - Fadime
  • Çiğdem Aygün - Keriman
  • Utku Ateş - Serdar
  • Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen
  • Ramiz Mullamusa - Aziz
  • Şebnem Dilligil - Halime Kaya
  • Nuri Gökaşan - Dişçi Musa
  • Ege Aydan - Münir Başkan
  • Cemil Şahin - Behçet
  • Halil Ergün
  • Ergun Kuyucu - Ali
  • Ruhi Sarı - Fikret

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