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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Monaco'da forma terleten 22 yaşındaki Hollandalı golcü Myron Boadu'yu gündemine aldı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü

Galatasaray'da forvet transferinde sürpriz bir aday gündeme geldi.

Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'ın hedefindeki yeni isim Fransız ekibi Monaco'da forma giyen 22 yaşındaki Hollandalı golcü Myron Boadu...

Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü

2021 yılında AZ Alkmaar takımından 17 milyon Euro'ya transfer olan yıldız golcüyü kiralamak isteyen Galatasaray önümüzdeki günlerde resmi hamleyi yapacak.

Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü

Bu sezon Monaco'da sadece 7 maçta görev alan genç yeteneğin başka bir takıma kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü

49 MAÇTA 7 GOL ATTI

Boadau Monaco kariyerinde 49 karşılaşmada forma giydi.

Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü

Genç forvet Fransız ekibinde 7 gol attı.

Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü

Ayrıca 2 de asiste imza attı.

Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü

Kariyerinde toplamda 163 karşılaşmada görev alan genç golcü, 60 gol atarken 21 de asist üretti.

Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü

Boadu, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü

22 yaşında futbolcu, santrfor bölgesi dışında kanatlarda da görev yapabiliyor.

Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü

Hollanda A Milli Takım formasını 1 kez giyen genç yıldız alt yaş milli takım kategorilerinde ise 34 kez şans buldu.

Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü

Boadu'nun şu anki güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü

22 yaşındaki hücumcu, 2021 yılından beri Fransız ekibi Monaco'da forma giyiyor.

Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü

Hollandalı golcünün sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü

Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde resmi bir transfer hamlesi yapması bekleniyor.

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