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Rövanş vakti

Galatasaray zorlu Fenerbahçe derbisini sadece liderliğini koruyup seriyi devam ettirmek değil, geçen sezonun rövanşını almak için de kazanmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım, rakibiyle oynadığı son 2 karşılaşmayı da kaybetmişti. Aslan, geçen sezon Süper Lig'in ilk yarısında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup olmuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 06:50
Rövanş vakti

Galatasaray zorlu Fenerbahçe derbisini sadece liderliğini koruyup seriyi devam ettirmek değil, geçen sezonun rövanşını almak için de kazanmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım, rakibiyle oynadığı son 2 karşılaşmayı da kaybetmişti. Aslan, geçen sezon Süper Lig'in ilk yarısında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup olmuştu.

SON ZAFER 2021'DE

İkinci devredeki mücadelede 10 Nisan 2022'de Kadıköy'e giden Galatasaray burada da 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Sarı kırmızılı takım böylece 1 sezonluk aradan sonra ezeli rakibinden ilk zaferini almak istiyor. Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 6 Şubat 2021'de Kadıköy'de oynanan mücadelede 1-0'lık skorla almıştı. 3 puanı getiren golü Mostafa Mohamed atmıştı.

KOMBİNELER SATIŞTA

G.Saray Nef basketbol takımının 2022-23 Sezonu 2. yarısında evinde oynayacağı maçların kombineleri satışa çıktı. www.passo.com.tr üzerinden satılan kombinelerin fiyatları 4 bin 500 TL ile 9 bin TL arasında değişiyor. Sarı kırmızılı kulüp siteden taraftara destek çağrısı yaptı.

DERBİDE 3 İSİM YOK

Sarı-kırmızılı takımda derbisi öncesinde 3 eksik futbolcu bulunuyor. Mathias Ross, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir, sakatlıklarından dolayı Fenerbahçe deplasmanında görev alamayacaklar. Ross'un tedavisi devam ederken, diğer iki isim ise sahada düz koşulara başlamıştı.

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