Dubois'in tayini çıktı

Teknik patron Okan Buruk, Fransız sağ bek Leo Dubois'e özel görev vermeyi planlıyor. Tecrübeli teknik adam, 28 yaşındaki futbolcuyu sol bekte oynatacak. Kazımcan'ın sakatlığının sürmesi, Emre Taşdemir'in hazır olmaması ve Van Aanholt'un yetersiz performansı sonrası bu kararı alan Buruk, Dubois'le özel bir görüşme yaptı. Buruk'un, "Büyük maça çıkacağız. Sana güveniyorum. Ekstra oynamanı bekliyorum" dediği öğrenildi. Dubois, bu sezon Adana Demir maçında 89 dakika, Beşiktaş derbisinde 9 dakika, Sivasspor maçında ise 2 dakika sol bek olarak görev yaptı.