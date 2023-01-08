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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi Oliveira, Kerem ve Icardi'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu maç sonu derbi galibiyetini yorumladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 21:40
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 2. golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu derbi galibiyetini yorumladı.

Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri;

Kerem Aktürkoğlu: Bu maçı kazanan şampiyon olacak diye bir şey yoktu, biz buraya galibiyet için geldik. Baskılarını aştıktan sonra goller geldi. Güzel bir seri yakaladık, bunu devam ettirmek istiyoruz.

Takımda arkadaşlık üst seviyede. Dursun Başkan, Erden Başkan soyunma odasına geldi. Çok güzel görüntüler vardı içeride.

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