Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 2. golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu derbi galibiyetini yorumladı.

Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri;

Kerem Aktürkoğlu: Bu maçı kazanan şampiyon olacak diye bir şey yoktu, biz buraya galibiyet için geldik. Baskılarını aştıktan sonra goller geldi. Güzel bir seri yakaladık, bunu devam ettirmek istiyoruz.

Takımda arkadaşlık üst seviyede. Dursun Başkan, Erden Başkan soyunma odasına geldi. Çok güzel görüntüler vardı içeride.