Haberler Fenerbahçe 2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?

2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?

Süper Lig'de 17. haftanın sona ermesiyle derbi heyecanı yaşanmaya başladı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde Sabah Gazetesi yazarları Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, zorlu mücadele için sorulan 4 soruyu takımlar için kaleme aldı. İşte 2 usta ismin yorumları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 06:50
2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?

1) Kıran kırana bir zirve yarışında nasıl bir 90 dakika bekliyorsunuz?

2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?

GÜRCAN BİLGİÇ

Bu maçların taktiği vardır ama kararı tribünler verir. Bu karşılaşma da sahada oynanacak ama tribünde kazanılıp-kaybedilecek.

2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?

Çok agresif bir seyirci bekliyor Galatasaraylı oyuncuları. Fenerbahçe'nin 20 yıllık üstünlüğünün en önemli tetikçisi de buydu.

2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?

Hangi takım bu atmosferi hazmetmeyi başarırsa, oyunu da skoru da eline geçirecek. Yani; Muslera'ya çok iş düşecek…

2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?

LEVENT TÜZEMEN

G.Saray, A.Gücü karşılaşmasını kazanarak yeniden liderliğe oturdu. F.Bahçe, evinde lider G.Saray'ı ağırlayacak.

2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?

Derbiye lider gitmek ciddi bir öz güven yaratır, psikolojik üstünlük kurmayı sağlar. Riske girecek ve baskıyı hissedecek takım F.Bahçe'dir.

2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?

G.Saraylı oyuncuları, Okan Buruk sakin kalmaları konusunda motive etmeli, kendisi de maçı tribünlerden gelecek her türlü baskıya rağmen 90 dakika ayakta izleyip yönetmeli. Okan hoca derbiyi oyuncuları ile birlikte oynamalı.

2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?

2) Jorge Jesus ve Okan Buruk'u teraziye koyduğunuzda kim ağır basıyor?

2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?

GÜRCAN BİLGİÇ

Jesus futbolu çok iyi biliyor, Buruk ise Süper Ligi. Taktikler, stratejiler elbette olacak. Ama derbiler "mental" maçlardır.

2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?

Kazandığı maçın ardından Buruk'un "Onlar bizden çok dinlendi" demesi bile bu yönde bir hamle. "Mazeret" de diyebilirsiniz, rakibin dengesini bozmak için de. Bugünün şartlarında "nasıl durdururuz" diyen ise Okan hoca…

2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?

LEVENT TÜZEMEN

Okan Buruk, G.Saray'ın başına tam destek ile geldi. Taraftar sahip çıktı, yönetim arkasında durdu. Okan hoca bence kısıtlı kadroyu, onca sakatlığa ve İcardi'den yeterince faydalanmamasına rağmen başarı ile yönetti ve haklı bir liderlik elde etti.

2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?

Jorge Jesus elindeki geniş kadroyu mükemmel kullandı, kimseye torpil yapmadı, davranışlar konusunda spor kamuoyuna örnek oldu, eleştirilen isimlere sahip çıktı. Büyük bir tecrübe olduğunu kanıtladı. Ayrıca Jesus'un derbi konusunda ortamı germeyip "G.Saray maçı benim için 3 puan düşündüğüm bir maçtan farklı değil" demesi çok güzel bir mesajdı.

2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?

Tecrübeli Jesus ile G.Saray tarlasından yetişmiş, oyuncu olarak şampiyonluk yaşayıp şimdi hoca olarak şampiyonluk isteyen Buruk'un güzel bir mücadelesi olacak.

2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?

3) İki takımda da farklı bölgelerde farklı özelliklerde yıldızlar var. Maçta kilit oyuncular sizce kimler olur?

2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?

GÜRCAN BİLGİÇ

Ben orta sahalara inanırım. Dengeyi onlar bozacaklar ama son sözü forvetler söyleyecek. Muslera ile Altay en önemli oyuncular. Fenerbahçe'nin baskısından, Galatasaray defansı hatasız çıkacak mı?

2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?

Rakibin süratli oyuncuları, Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkabilecek mi? İlla isim vermemiz gerekirse Dries Mertens ve İrfan Can Kahveci maçın oyun liderleri olur.

2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?

LEVENT TÜZEMEN

F.Bahçe'de Ferdi-Valencia-Crespo-King ve kaleci Altay kilit oyuncular olur. G.Saray'da MusleraTorreira-Mertens-Kerem ve oynarsa Icardi farklılık yaratır.

2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?

4) Hakem tartışmaları gölgesinde lig devam ediyor. Derbide hakem ve VAR için uyarılarınız neler?

2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?

GÜRCAN BİLGİÇ

Üstlerinde müthiş bir baskı olacak. Sürekli geçmiş ile yaşayacaklar. Bu yüzden "mantıklı" kalmaları gerekiyor. Böyle bir maçın 11'e 11 bitmesini de beklemiyorum. Futbolcuların iyi niyeti yok. İki taraf da hakemin üstüne oynayacak. Abartmalar göreceğiz. Daha önce de oynandı böyle maçlar, sonra da olacak.

2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?

LEVENT TÜZEMEN

Hakem dünyası alev alev yanıyor. Bu yangının derbiye sirayet etmemesi için en doğru isim Halil Umut Meler olur. Türkiye'nin en formda ve Avrupa'daki en ünlü ismi olan Meler; vücut dili, pozisyona yakınlığı, taviz vermeyen tavrıyla derbiyi başarı ile yönetir. Ancak VAR'da Abdülkadir Bitigen ve Mete Kalkavan görev yapmalı.

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