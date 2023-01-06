2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?

1) Kıran kırana bir zirve yarışında nasıl bir 90 dakika bekliyorsunuz?
1) Kıran kırana bir zirve yarışında nasıl bir 90 dakika bekliyorsunuz?
GÜRCAN BİLGİÇ
Bu maçların taktiği vardır ama kararı tribünler verir. Bu karşılaşma da sahada oynanacak ama tribünde kazanılıp-kaybedilecek.
Çok agresif bir seyirci bekliyor Galatasaraylı oyuncuları. Fenerbahçe'nin 20 yıllık üstünlüğünün en önemli tetikçisi de buydu.
Hangi takım bu atmosferi hazmetmeyi başarırsa, oyunu da skoru da eline geçirecek. Yani; Muslera'ya çok iş düşecek…
LEVENT TÜZEMEN
G.Saray, A.Gücü karşılaşmasını kazanarak yeniden liderliğe oturdu. F.Bahçe, evinde lider G.Saray'ı ağırlayacak.
Derbiye lider gitmek ciddi bir öz güven yaratır, psikolojik üstünlük kurmayı sağlar. Riske girecek ve baskıyı hissedecek takım F.Bahçe'dir.
G.Saraylı oyuncuları, Okan Buruk sakin kalmaları konusunda motive etmeli, kendisi de maçı tribünlerden gelecek her türlü baskıya rağmen 90 dakika ayakta izleyip yönetmeli. Okan hoca derbiyi oyuncuları ile birlikte oynamalı.
2) Jorge Jesus ve Okan Buruk'u teraziye koyduğunuzda kim ağır basıyor?
GÜRCAN BİLGİÇ
Jesus futbolu çok iyi biliyor, Buruk ise Süper Ligi. Taktikler, stratejiler elbette olacak. Ama derbiler "mental" maçlardır.
Kazandığı maçın ardından Buruk'un "Onlar bizden çok dinlendi" demesi bile bu yönde bir hamle. "Mazeret" de diyebilirsiniz, rakibin dengesini bozmak için de. Bugünün şartlarında "nasıl durdururuz" diyen ise Okan hoca…
LEVENT TÜZEMEN
Okan Buruk, G.Saray'ın başına tam destek ile geldi. Taraftar sahip çıktı, yönetim arkasında durdu. Okan hoca bence kısıtlı kadroyu, onca sakatlığa ve İcardi'den yeterince faydalanmamasına rağmen başarı ile yönetti ve haklı bir liderlik elde etti.
Jorge Jesus elindeki geniş kadroyu mükemmel kullandı, kimseye torpil yapmadı, davranışlar konusunda spor kamuoyuna örnek oldu, eleştirilen isimlere sahip çıktı. Büyük bir tecrübe olduğunu kanıtladı. Ayrıca Jesus'un derbi konusunda ortamı germeyip "G.Saray maçı benim için 3 puan düşündüğüm bir maçtan farklı değil" demesi çok güzel bir mesajdı.
Tecrübeli Jesus ile G.Saray tarlasından yetişmiş, oyuncu olarak şampiyonluk yaşayıp şimdi hoca olarak şampiyonluk isteyen Buruk'un güzel bir mücadelesi olacak.
3) İki takımda da farklı bölgelerde farklı özelliklerde yıldızlar var. Maçta kilit oyuncular sizce kimler olur?
GÜRCAN BİLGİÇ
Ben orta sahalara inanırım. Dengeyi onlar bozacaklar ama son sözü forvetler söyleyecek. Muslera ile Altay en önemli oyuncular. Fenerbahçe'nin baskısından, Galatasaray defansı hatasız çıkacak mı?
Rakibin süratli oyuncuları, Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkabilecek mi? İlla isim vermemiz gerekirse Dries Mertens ve İrfan Can Kahveci maçın oyun liderleri olur.
LEVENT TÜZEMEN
F.Bahçe'de Ferdi-Valencia-Crespo-King ve kaleci Altay kilit oyuncular olur. G.Saray'da MusleraTorreira-Mertens-Kerem ve oynarsa Icardi farklılık yaratır.
4) Hakem tartışmaları gölgesinde lig devam ediyor. Derbide hakem ve VAR için uyarılarınız neler?
GÜRCAN BİLGİÇ
Üstlerinde müthiş bir baskı olacak. Sürekli geçmiş ile yaşayacaklar. Bu yüzden "mantıklı" kalmaları gerekiyor. Böyle bir maçın 11'e 11 bitmesini de beklemiyorum. Futbolcuların iyi niyeti yok. İki taraf da hakemin üstüne oynayacak. Abartmalar göreceğiz. Daha önce de oynandı böyle maçlar, sonra da olacak.
LEVENT TÜZEMEN
Hakem dünyası alev alev yanıyor. Bu yangının derbiye sirayet etmemesi için en doğru isim Halil Umut Meler olur. Türkiye'nin en formda ve Avrupa'daki en ünlü ismi olan Meler; vücut dili, pozisyona yakınlığı, taviz vermeyen tavrıyla derbiyi başarı ile yönetir. Ancak VAR'da Abdülkadir Bitigen ve Mete Kalkavan görev yapmalı.