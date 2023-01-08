Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt gelmedi!

Galatasaray yönetimine bugünkü karşılaşmada 16 kişilik yer ayrıldı. Başkan Dursun Özbek'in yoğun talep nedeniyle 16 koltuk daha talep ettiği ama Fenerbahçe kulübünden olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmediği öğrenildi. Öte yandan sarı-lacivertli yönetimin, bugün için Galatasaray'a herhangi bir yemekli karşılama davetinde de bulunmadığı ifade edildi.
Galatasarayyönetimine bugünkü karşılaşmada 16 kişilik yer ayrıldı. Başkan Dursun Özbek'in yoğun talep nedeniyle 16 koltuk daha talep ettiği ama Fenerbahçe kulübünden olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmediği öğrenildi. Öte yandan sarı-lacivertli yönetimin, bugün için Galatasaray'a herhangi bir yemekli karşılama davetinde de bulunmadığı ifade edildi.