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GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek yeniden zirveye yerleşti. Spor yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 07:40
GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

SERKAN KORKMAZ - SONUÇ İYİ AMA...

Galatasaray'da pek çok eksik vardı ama Ankaragücü'nün en önemli oyuncusu Tolga Ciğerci'nin yokluğu az buz avantaj değildi doğrusu.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

Ceza sınırındaki oyunculardan Kerem yedek soyunmuş, Mertens ile Abdülkerim ise sahadaydı. Mertens hırsı ve formuyla vazgeçilmez isimlerin başında geliyor. Sarı kart sınırlarında dolaşırken eminim teknik heyetin yürekleri sık sık ağzına geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

Maçın başındaki konuk ekip golü tüm statta soğuk duş etkisi yaratmıştı. Taylan'ın sıra dışı golüne yanıt son haftaların forma ismi Barış Alper'den geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

Tahminimce Barış Alper Fenerbahçe derbisine çıkacak üç Türk isimden biri olacak. Gomis Usta yine görevini yapıp takımını öne geçirmeyi başardı. Muhtemelen Kadıköy'de onu da yine ilk onbirde göreceğiz.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

Buruk'un maç öncesi açıklamalarından anladığım kadarıyla, Icardi'nin o maçta da forma giyme ihtimali hayli az. Oliveira ve Boey'in yokluğu en az Torreira'nın yokluğu kadar olumsuz etkiledi Galatasaray'ı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

Ankaragücü'nü ayrıca tebrik ediyorum. Maçı ciddi şekilde istediler. Sarı-kırmızılıların başkent temsilcisine üstünlük sağladığı tek istatistik kornerlerdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

Ömer hocanın takımı yenilgiyi hiç hak etmedi. Skoru bir kenara bırakırsak; Kadıköy sınavı öncesi çok kötü bir Galatasaray performansı izledik.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

Torreira'nın yol yorgunluğu, Icardi'nin hazır olmayışı maç günü geldiğinde derbinin favorisi olarak Fenerbahçe'yi işaret edecektir.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

Bakalım Okan hocanın Jesus'a bir sürprizi olacak mı? Mesela; "tek forvet Barış Alper, arkasında Mertens" gibi…

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

ERMAN TOROĞLU - ECEL TERİ DÖKTÜ

Galatasaray oyuna iyi başladı, golleri de buldu ama sarı-kırmızılı takım kaç maçtır tek farklı skorlarda kendi sahasında ecel terleri döküyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

Dün Emre Kılınç boş kaleye vuramayınca ki kafa topunda zoru başarıp dışarı attı. Galatasaray seyircisi de derin bir 'oh' çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

Bu olay şunu da gösterebilir. Fizik olarak Galatasaray istenilen düzeyde değil. Sarı-kırmızılılar zaman zaman iyi hücum denemeleri yapıyor tamam ama rakip biraz kontrollü top kullanınca Muslera'ya çok iş düşüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

Orta sahada ve forvette hücum pres yapılmayınca, G.Saray ile oynayan takımların hücumcuları çok rahat defansın üstüne geliyor. Kalede Muslera'nın olması o zaman büyük avantaj oluyor, acemi kaleci olsa büyük sıkıntı çeker…

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

Ankaragücü ortalama bir takım. Bazen iyi şeyler yapıyor ama onlar da rakip hücumlarında arka tarafta kontrolsüz hareket ediyor. O zaman rakip de çok kolay gol pozisyona giriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

Şunu söylemek lazım; bu soğuk havada, bu Galatasaray'ın futboluna göre seyircisi hakikaten çok iyi ama sarı-kırmızılı takım bu seyirciyi memnun edecek futbol oynamıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

Seyirci doğru bir iş yaparak G.Saray sahada iyi olmadığı anda arkasında duruyor ama bu ne zamana kadar olacak! Ya da Gomis olmasa sarı-kırmızılı takım belki bu maçı alamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

Hakemlik bir iş olmadı. Mertens'in ilk yarıda ceza alanı içinde düşmesi penaltı mı değil mi anlayamadık. Çünkü pozisyonu yakın çekimde göstermediler. Belki dürbün olsa görebilirdik!

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

Galatasaray'ın ilk 11'inde oynayacak etkili futbolcuları dün gece cezadan sakattan ve vefattan dolayı oynayamadılar. Ama yine de Galatasaray daha farklı bir futbol ortaya koymalıydı…

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

LEVENT TÜZEMEN - MAESTRO MERTENS

Ankaragücü galibiyetinin Galatasaray için üç önemli etkeni var.

1- Geriden gelip maçı kazanmak.

2- Liderlik koltuğuna yeniden oturup Kadıköy'e psikolojik güçle gitmek.

3- Icardi, Oliveira, Boey, Torreira ve Kerem (71'de oyuna girdi) gibi 5 futbolcudan maça yoksun çıkmak. Abdülkerim, Mertens, Kerem gibi sarı kart sınırındaki futbolcularla oynamak ve kart görmemek.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

Ankaragücü küme düşmez. Defans oyuncuları çok iyi, takım olarak ayağa isabetli pası etkili oynuyorlar. Ömer Erdoğan belirli bir sistem kazandırmış, çünkü Galatasaray ikinci yarı skoru korumak için çok ciddi mücadele etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

Ankaragücü, önemli pozisyonlar da buldu. Galatasaray da Mertens bir maestro gibi takımı yönetti. Gomis'in attığı golde verdiği pasın zarafeti göz kamaştırıcıydı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

Eleştirdiğim Berkan; pas hataları yapmasına rağmen sahanın her yerine bastı, gücünün sonuna kadar savaştı, kritik pozisyonlarda takımını baskıdan kurtardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

Okan hocaya iki önerimi tekrar ediyorum;

1- Rashica mutlaka sağ kanatta oynamalı. Barış'ın kafayla attığı mükemmel golün ortasını Rashica sağ kanattan yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi!

2- Barış Alper mücadeleci ama tekniği ve çalım becerisi kısıtlı. Kanatta değil, Gomis'e yakın santrfor gibi oynamalı. Icardi'nin durumunu bilmiyorum ama Kadıköy'de Galatasaray takımı ideal kadrosuyla çıkacak.

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