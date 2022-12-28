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Üçüncü yerli kim olacak?

Aslan'da sol bekte iyi işler çıkaran Kazımcan Karataş'ın sakatlığı teknik direktör Okan Buruk'u zora soktu. Başarılı çalıştırıcı 3 yerli hakkını Kazımcan Karataş, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı'dan yana kullanıyordu. Kazımcan'ın sakatlığı sonrasında herkesin aklında aynı soru var: Üçüncü yerli kim olacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Üçüncü yerli kim olacak?

Aslan'da sol bekte iyi işler çıkaran Kazımcan Karataş'ın sakatlığı teknik direktör Okan Buruk'u zora soktu. Başarılı çalıştırıcı 3 yerli hakkını Kazımcan Karataş, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı'dan yana kullanıyordu. Kazımcan'ın sakatlığı sonrasında herkesin aklında aynı soru var: Üçüncü yerli kim olacak?

OKAN KOCUK İLE DEVAM

Fernando Muslera cezası sebebiyle İstanbulspor'a karşı oynamamıştı. Okan kaleyi korumuştu. Uruguaylı eldiven döndü. Sınır nedeniyle Muslera'nın da yedek kalma ihtimali var ancak bu bir hayli düşük.

ÖN LİBEROYA BERKAN KUTLU

Okan Buruk, sol bekte tercihini Patrick van Aanholt'tan yana kullanırsa bu defa orta sahadan bir ismi yerliye çevirmek zorunda. O da Berkan Kutlu. Teknik direktör Okan Buruk bu ihtimali de göz ardı etmiyor.

SOL BEKE EMRE TAŞDEMİR

Okan Buruk sistemini korumak için sol bek tercihini yine yerliden yana kullanabilir. Emre Taşdemir'i buraya koyarak takımın ezberlediği sistem ile yoluna devam edebilir. Bu ihtimal güçlü görünüyor.

BARAN AKSAKA SÜRPRİZİ

Cimbom'da bir ihtimal daha var. Okan Buruk sol bekte yine Patrick van Aanholt'u oynatmayı planlarsa orta sahada hazırlık maçlarının yıldızı Baran Aksaka'yı kullanabilir. Genç oyuncu da forma bekliyor.

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