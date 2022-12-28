Türkiye’nin en büyüğü

Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı Mathias Ross, Danimarka basınına konuştu. Genç stoper transfer sürecinde bir hayli heyecanlandığını söyledi. Ross "Menajerim beni aradı ve hemen ofisine gelmemi söyledi. Sonra yöneticiler bana Galatasaray ile anlaştıklarını söylediler. Gözümü kapatmadan İstanbul'a geldim. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü" dedi.

"Galatasaray'a transfer olmadan önce Instagram'da 4 bin takipçim vardı ama şimdi 140 bin var. Ne kadar büyük bir kulüp olduğunu çok iyi anlatıyor. Her gittiğim yerde taraftarlar gelip beni ne kadar çok sevdiklerini söylüyor. Bu çok özel"

"TÜRKİYE ÇOK GÜZEL BİR ÜLKE"

"Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Burası çok güzel bir ülke. İstanbul da harika bir şehir. Birçok farklı kültürle tanışabiliyorsunuz. Nelsson ve Midtsjö'nün de burada olması işimi kolaylaştırıyor. Bana çok yardımcı oluyorlar"