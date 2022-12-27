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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a İspanya'dan sol bek!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gözden çıkarılan Patrick van Aanholt'un yerine takviye yapılmak isteniyor. Bir süredir çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, aradığı ismi İspanya'da buldu. Valencia'dan ayrılması gündemde olan Toni Lato'yu gündemine alan Cimbom, menajeriyle temasa geçme kararı aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 17:19
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a İspanya'dan sol bek!

Galatasaray'da sol bek arayışları son sürat devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a İspanya'dan sol bek!

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılarda ocak ayında yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a İspanya'dan sol bek!

Yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler üzerine de çalışmalar yapılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a İspanya'dan sol bek!

Sarı-kırmızılılarda van Aanholt, performansıyla bekleneni veremedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a İspanya'dan sol bek!

Teknik direktör Okan Buruk, Hollandalı futbolcuya gelecek planları arasında yer vermiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a İspanya'dan sol bek!

Deneyimli oyuncuyla yollarını ayıracak olan Cimbom, sol bek bölgesine takviye yapmak için kolları sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a İspanya'dan sol bek!

TONI LATO HEDEFTE!
Sarı-kırmızılılar, İspanya La Liga ekibi Valencia'da forma giyen Toni Lato'yu gündemine aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a İspanya'dan sol bek!

25 yaşındaki futbolcu daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a İspanya'dan sol bek!

Galatasaray yönetimi, önümüzdeki günlerde transfer için menajeriyle temasa geçecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a İspanya'dan sol bek!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuya İspanya dışında Yunanistan'dan da talipliler olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a İspanya'dan sol bek!

Lato'ya Yunanistan'ın önde gelen takımlarından biri olan Olympiakos da kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a İspanya'dan sol bek!

Olympiakos Teknik Direktörü Michel Gonzalez, La Liga'dan tanıdığı futbolcunun alınması yönünde bir rapor verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a İspanya'dan sol bek!

Teknik direktörlüğünü İtalyan çalıştırıcı Gennaro Gattuso'nun yaptığı ve milli stoperimiz Cenk Özkacar'ın da formasını giydiği Valencia, henüz İspanyol sol beke sözleşme uzatma konusunda resmi bir teklif yapmadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a İspanya'dan sol bek!

Teknik direktör Gattuso da oyuncu ile kontrat uzatmalarının zor olduğunu daha önce dile getirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a İspanya'dan sol bek!

Galatasaray'a aracılar vasıtasıyla önerilen Lato'nun güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a İspanya'dan sol bek!

Lato'ya 2018 yılında 8 milyon euro değer biçiliyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a İspanya'dan sol bek!

Başarılı futbolcu bu sezon 9 maçta 270 dakika süre aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a İspanya'dan sol bek!

Bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

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