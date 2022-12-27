GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a İspanya'dan sol bek!

Galatasaray'da sol bek arayışları son sürat devam ediyor.
Galatasaray'da sol bek arayışları son sürat devam ediyor.
Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılarda ocak ayında yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor.
Yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler üzerine de çalışmalar yapılıyor.
Sarı-kırmızılılarda van Aanholt, performansıyla bekleneni veremedi.
Teknik direktör Okan Buruk, Hollandalı futbolcuya gelecek planları arasında yer vermiyor.
Deneyimli oyuncuyla yollarını ayıracak olan Cimbom, sol bek bölgesine takviye yapmak için kolları sıvadı.
TONI LATO HEDEFTE!
Sarı-kırmızılılar, İspanya La Liga ekibi Valencia'da forma giyen Toni Lato'yu gündemine aldı.
25 yaşındaki futbolcu daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.
Galatasaray yönetimi, önümüzdeki günlerde transfer için menajeriyle temasa geçecek.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuya İspanya dışında Yunanistan'dan da talipliler olduğu ortaya çıktı.
Lato'ya Yunanistan'ın önde gelen takımlarından biri olan Olympiakos da kadrosuna katmak istiyor.
Olympiakos Teknik Direktörü Michel Gonzalez, La Liga'dan tanıdığı futbolcunun alınması yönünde bir rapor verdi.
Teknik direktörlüğünü İtalyan çalıştırıcı Gennaro Gattuso'nun yaptığı ve milli stoperimiz Cenk Özkacar'ın da formasını giydiği Valencia, henüz İspanyol sol beke sözleşme uzatma konusunda resmi bir teklif yapmadı.
Teknik direktör Gattuso da oyuncu ile kontrat uzatmalarının zor olduğunu daha önce dile getirmişti.
Galatasaray'a aracılar vasıtasıyla önerilen Lato'nun güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Lato'ya 2018 yılında 8 milyon euro değer biçiliyordu.
Başarılı futbolcu bu sezon 9 maçta 270 dakika süre aldı.
Bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
Lato daha önce Osasuna ve PSV Eindhoven formaları da giydi.