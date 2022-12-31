TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Galatasaray o golcünün peşinde!

Beşiktaş ve Galatasaray'da ocak ayı için transfer çalışmaları devam ediyor.
İki kulüp de bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleme hedefinde.
Bu doğrultuda ezeli rakiplerde transfer harekatı başladı.
Beşiktaş ve Galatasaray'da ocak ayı için transfer çalışmaları devam ediyor.
İki kulüp de bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleme hedefinde.
Bu doğrultuda ezeli rakiplerde transfer harekatı başladı.
Transfer araştırmalarını sürdüren iki takım flaş bir yıldız için karşı karşıya geldi.
Konuyla ilgili haberi İtalyan basını duyurdu.
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Tuttomercatoweb'ten aktardığı habere göre Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig takımlarından Başakşehir forması giyen Stefano Okaka'yı transfer etmek istiyor.
Haberde Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra Adana Demirspor'un da yıldız forvet için istekli olduğu yazıldı.
Transferin ocak ayında netleşmesi bekleniyor.
33 yaşındaki oyuncu bu sezon İstanbul ekibinde 25 maça çıktı.
Okaka bu karşılaşmalarda 6 gol attı.
Ayrıca 2 de asist yaptı.
1.86 boyundaki forvetin kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek.
İtalyan santrforun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Stefano Okaka Başakşehir'e 2021 yılında transfer olmuştu.
Başakşehir, deneyimli golcüyü Udinese'den 1.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Okaka kariyerinde Watford, Anderlecht, Sampdoria, Parma, Spezia, Roma, Bari, Brescia, Cittadella, Modena ve Fulham gibi takımlarda top koşturmuştu.