Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Galatasaray o golcünün peşinde!

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Galatasaray o golcünün peşinde!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de zirvenin iki iddialı takımı Beşiktaş ve Galatasaray, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İki ezeli rakip, Süper Lig'in golcü ismini istiyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 16:49
TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Galatasaray o golcünün peşinde!

Beşiktaş ve Galatasaray'da ocak ayı için transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Galatasaray o golcünün peşinde!

İki kulüp de bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleme hedefinde.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Galatasaray o golcünün peşinde!

Bu doğrultuda ezeli rakiplerde transfer harekatı başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Galatasaray o golcünün peşinde!

Hem Kartal hem de Aslan ara transferde kadrolarını güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Galatasaray o golcünün peşinde!

Transfer araştırmalarını sürdüren iki takım flaş bir yıldız için karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Galatasaray o golcünün peşinde!

Konuyla ilgili haberi İtalyan basını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Galatasaray o golcünün peşinde!

33 yaşındaki oyuncu bu sezon İstanbul ekibinde 25 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Galatasaray o golcünün peşinde!

Okaka bu karşılaşmalarda 6 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Galatasaray o golcünün peşinde!

Ayrıca 2 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Galatasaray o golcünün peşinde!

1.86 boyundaki forvetin kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Galatasaray o golcünün peşinde!

İtalyan santrforun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Galatasaray o golcünün peşinde!

Stefano Okaka Başakşehir'e 2021 yılında transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Galatasaray o golcünün peşinde!

Başakşehir, deneyimli golcüyü Udinese'den 1.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Galatasaray o golcünün peşinde!

Okaka kariyerinde Watford, Anderlecht, Sampdoria, Parma, Spezia, Roma, Bari, Brescia, Cittadella, Modena ve Fulham gibi takımlarda top koşturmuştu.

DİĞER
Şafak Sezer'in 9 odalı malikanesi dudak uçuklattı! Ünlü oyuncunun milyonluk villası büyüledi!
Nurseli İdiz'in boyu kadar kızı varmış hem de en az kendisi kadar ünlü! Annesi gibi sanatçı olmayı seçti! İşte Nurseli İdiz'in şarkıcı kızı
Ronaldo'dan sonra Icardi bombası! Flaş iddia
Bedava dünya yıldızı! İşte o isimler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kaan Ayhan için dev kapışma!
Josef'ten Ronaldo transferi sonrası flaş paylaşım!
Teselli ikramiyesi ne kadar, nasıl alınır, kimlere verilir?
Milli Piyango son dakika 50 bin TL kazanan numaralar!
Milli Piyango son dakika 20 bin TL kazanan numaralar!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İki ezeli rakip o golcüyü istiyor! İki ezeli rakip o golcüyü istiyor! 16:48
Ronaldo maaşı en yüksek sporcu olacak! İşte o liste Ronaldo maaşı en yüksek sporcu olacak! İşte o liste 16:00
Ronaldo'dan sonra Icardi bombası! Flaş iddia Ronaldo'dan sonra Icardi bombası! Flaş iddia 15:40
G.Saray deplasmanda kayıp! G.Saray deplasmanda kayıp! 15:15
Pele'nin mirası ortalığı karıştırdı! Pele'nin mirası ortalığı karıştırdı! 15:08
TFF Başkanı Büyükekşi'den 2023 mesajı! TFF Başkanı Büyükekşi'den 2023 mesajı! 14:55
Daha Eski
Bedava dünya yıldızı! İşte o isimler Bedava dünya yıldızı! İşte o isimler 14:42
Hidayet Türkoğlu'dan yeni yıl mesajı! Hidayet Türkoğlu'dan yeni yıl mesajı! 14:30
Son şampiyonda hedef yine Türkiye Kupası! Son şampiyonda hedef yine Türkiye Kupası! 14:22
Fırtına Visca'nın alternatifini buldu! Fırtına Visca'nın alternatifini buldu! 13:54
F.Bahçe'ye Viking orta saha! F.Bahçe'ye Viking orta saha! 13:37
Erkan Özdamar'a verilen not ortaya çıktı! Erkan Özdamar'a verilen not ortaya çıktı! 12:47