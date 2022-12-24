Newell's Old Boys'ta öncelik Icardi! Plase Enner Valencia

Newell's Old Boy's Icardi transferini olumsuz sonuçlandırması halinde B planı olan Enner Valencia'ya yönelecek.
Newell's Old Boy's Icardi transferini olumsuz sonuçlandırması halinde B planı olan Enner Valencia'ya yönelecek.
Arjantin ekibi gelecek sezon Icardi'yi kiralamak istiyor. İşte detaylar...
Takvim'in Arjantin medyasından aktardığı habere göre Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia, Newell's Old Boys'un hedefinde.
Arjantin ekibi gelecek sezon Icardi'yi kiralamak istiyor.
Icardi, ligde çıktığı 6 maçta 4 gol atıp, 3 asist yaptı.
Yıldız golcü Dünya Kupası arasının ardından çıktığı ilk antrenmanda sakatlanmıştı.
Arjantinli yıldız sonrasında tedavi için ülkesine gitmişti.
B PLANI VALENCIA
Haberdeki ilginç detay ise Icardi transferinin gerçekleşmemesi durumunda Newells'ın Fenerbahçeli Valencia için harekete geçeceği iddiası.
Fenerbahçe ile bu sezon 23 maça çıkan Valencia 15 gol, 4 asist yaptı.
ENNER VALENCIA KİMDİR?
4 Kasım 1989 yılında Ekvador'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Caribe altyapısında başladı.
Ardından CS Emelec'e transfer oldu.
Sırasıyla Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL formaları giydi.
2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.
Ekvador Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Valencia, görev aldığı 77 karşılaşmada 38 gol kaydetti.
Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda...
Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.
Deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.