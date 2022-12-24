Haberler Galatasaray Newell's Old Boys'ta öncelik Icardi! Plase Enner Valencia

Newell's Old Boys'ta öncelik Icardi! Plase Enner Valencia

Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Arjantin temsilcisi Newell's Old Boys, Galatasaray'da kiralık oynayan Mauro Icardi'yi gözüne kestirdi. Kulüp, bu transferi gerçekleştiremezse hedefinde Enner Valencia var. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 08:21
Newell's Old Boys'ta öncelik Icardi! Plase Enner Valencia

Newell's Old Boy's Icardi transferini olumsuz sonuçlandırması halinde B planı olan Enner Valencia'ya yönelecek.

Newell's Old Boys'ta öncelik Icardi! Plase Enner Valencia

Arjantin ekibi gelecek sezon Icardi'yi kiralamak istiyor. İşte detaylar...

Newell's Old Boys'ta öncelik Icardi! Plase Enner Valencia

Takvim'in Arjantin medyasından aktardığı habere göre Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia, Newell's Old Boys'un hedefinde.

Newell's Old Boys'ta öncelik Icardi! Plase Enner Valencia

Arjantin ekibi gelecek sezon Icardi'yi kiralamak istiyor.

Newell's Old Boys'ta öncelik Icardi! Plase Enner Valencia

Icardi, ligde çıktığı 6 maçta 4 gol atıp, 3 asist yaptı.

Newell's Old Boys'ta öncelik Icardi! Plase Enner Valencia

Yıldız golcü Dünya Kupası arasının ardından çıktığı ilk antrenmanda sakatlanmıştı.

Newell's Old Boys'ta öncelik Icardi! Plase Enner Valencia

Arjantinli yıldız sonrasında tedavi için ülkesine gitmişti.

Newell's Old Boys'ta öncelik Icardi! Plase Enner Valencia

B PLANI VALENCIA

Haberdeki ilginç detay ise Icardi transferinin gerçekleşmemesi durumunda Newells'ın Fenerbahçeli Valencia için harekete geçeceği iddiası.

Newell's Old Boys'ta öncelik Icardi! Plase Enner Valencia

Fenerbahçe ile bu sezon 23 maça çıkan Valencia 15 gol, 4 asist yaptı.

Newell's Old Boys'ta öncelik Icardi! Plase Enner Valencia

ENNER VALENCIA KİMDİR?

4 Kasım 1989 yılında Ekvador'da dünyaya geldi.

Newell's Old Boys'ta öncelik Icardi! Plase Enner Valencia

Profesyonel futbol kariyerine Caribe altyapısında başladı.

Newell's Old Boys'ta öncelik Icardi! Plase Enner Valencia

Ardından CS Emelec'e transfer oldu.

Newell's Old Boys'ta öncelik Icardi! Plase Enner Valencia

Sırasıyla Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL formaları giydi.

Newell's Old Boys'ta öncelik Icardi! Plase Enner Valencia

2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.

Newell's Old Boys'ta öncelik Icardi! Plase Enner Valencia

Ekvador Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Valencia, görev aldığı 77 karşılaşmada 38 gol kaydetti.

Newell's Old Boys'ta öncelik Icardi! Plase Enner Valencia

Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda...

Newell's Old Boys'ta öncelik Icardi! Plase Enner Valencia

Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Newell's Old Boys'ta öncelik Icardi! Plase Enner Valencia

Deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

DİĞER
Burak Deniz ile Didem Soydan ayrıldı! Daha önce aşk dedikodusu çıkan Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya birlikte mi?
Kavak Yelleri'nin yıldızları Aslı Enver ile Pelin Karahan yıllar içinde adeta düşman oldu! 1 milyon TL'lik anlaşma aralarını bozdu iddiası...
Kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un derbi planı
Avcı'nın planı hazır! İşte Fırtına'nın galibiyet yolu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın ilgilendiği ismi açıkladı!
G.Saray'da Dembele rüyası! İşte yapılan teklif
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
EYT İÇİN TARİH VERİLDİ
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (23 Aralık 2022)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Öncelik Icardi! Olmazsa Valencia Öncelik Icardi! Olmazsa Valencia 08:19
G.Saray'ın ilgilendiği ismi açıkladı! G.Saray'ın ilgilendiği ismi açıkladı! 07:45
Akyazı'da dev derbi! İşte Trabzonspor - F.Bahçe maçının ilk 11'leri Akyazı'da dev derbi! İşte Trabzonspor - F.Bahçe maçının ilk 11'leri 01:17
1.Lig ekibinden Gomis Bombası! 1.Lig ekibinden Gomis Bombası! 00:54
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! 00:48
Fatih Terim'den flaş sözler! "Teklif aldım" Fatih Terim'den flaş sözler! "Teklif aldım" 00:48
Daha Eski
Başakşehir Ümraniye deplasmanında kazandı! Başakşehir Ümraniye deplasmanında kazandı! 00:48
Anadolu Efes evinde farklı kazandı! Anadolu Efes evinde farklı kazandı! 00:48
Süper Lig ekibine 3 puan silme cezası! Süper Lig ekibine 3 puan silme cezası! 00:47
Beşiktaş istedi F.Bahçe alıyor! Sezon sonunda imzalayacak Beşiktaş istedi F.Bahçe alıyor! Sezon sonunda imzalayacak 00:47
Mertens'e sürpriz talip! Transferin hayalini kuruyorlar Mertens'e sürpriz talip! Transferin hayalini kuruyorlar 00:47
Transfer listesinin başında o isim var! Transfer listesinin başında o isim var! 00:47