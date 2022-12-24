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Ender Bilgin'den flaş transfer sözleri! Galatasaray'ın ilgilendiği ismi açıkladı

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de ara transfer dönemine az bir zaman kala takımlar çalışmalarını yoğunlaştırdı. Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin de 4 büyüklerin transfer gündemine dair önemli değerlendirmeler yaparken Galatasaray'ın listesinde olan ismi açıkladı. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 07:51
Ender Bilgin'den flaş transfer sözleri! Galatasaray'ın ilgilendiği ismi açıkladı

ENDER BİLGİN - TRANSFER KULİSİ

Lige neredeyse bir buçuk ay ara verildi.

Ender Bilgin'den flaş transfer sözleri! Galatasaray'ın ilgilendiği ismi açıkladı

Takımlar kamp ve hazırlık maçları yaptı ama eldeki malzeme, yani futbolcular aynı. Bu açıdan da alışılmadık bir devre arası oldu.

Ender Bilgin'den flaş transfer sözleri! Galatasaray'ın ilgilendiği ismi açıkladı

Transferler 12 Ocak ile 8 Şubat arasında yapılacak ve bu arada takımlar beş lig ve bir kupa maçı oynayacak.

Ender Bilgin'den flaş transfer sözleri! Galatasaray'ın ilgilendiği ismi açıkladı

Nereden baksanız tutarsızlık. Yine de yeni transferlerin geldikleri takımların havasını değiştirebilme ihtimalini göz ardı etmeyelim.

Ender Bilgin'den flaş transfer sözleri! Galatasaray'ın ilgilendiği ismi açıkladı

Gerçi devre arasında hangi iyi oyuncuyu bulacak, hadi buldunuz ona nasıl para yetiştireceksiniz?

Ender Bilgin'den flaş transfer sözleri! Galatasaray'ın ilgilendiği ismi açıkladı

Yabancı kuralını da hesaba katarak yerli oyuncu piyasasının hareketli olacağını kestirmek güç değil.

Ender Bilgin'den flaş transfer sözleri! Galatasaray'ın ilgilendiği ismi açıkladı

Buna rağmen transfer kulisleri hareketli.

Ender Bilgin'den flaş transfer sözleri! Galatasaray'ın ilgilendiği ismi açıkladı

Fenerbahçe'nin stoper almasına kesin gözle bakabiliriz.

Ender Bilgin'den flaş transfer sözleri! Galatasaray'ın ilgilendiği ismi açıkladı

Favori Samet ama bir yabancı oyuncudan haber beklendiği söyleniyor. Karar buna göre verilecek.

Ender Bilgin'den flaş transfer sözleri! Galatasaray'ın ilgilendiği ismi açıkladı

Galatasaray üç oyuncu ile ilgileniyor. İkisinin yerli olma ihtimali var.

Ender Bilgin'den flaş transfer sözleri! Galatasaray'ın ilgilendiği ismi açıkladı

Halil Akbunar ismi gündemde.

Ender Bilgin'den flaş transfer sözleri! Galatasaray'ın ilgilendiği ismi açıkladı

Yabancı forvet görüşmeleri de son aşamaya gelmiş.

Ender Bilgin'den flaş transfer sözleri! Galatasaray'ın ilgilendiği ismi açıkladı

Beşiktaş'ta Şenol hoca üç takviye istemiş ama bütçe konusu sıkıntılı.

Ender Bilgin'den flaş transfer sözleri! Galatasaray'ın ilgilendiği ismi açıkladı

Stoper takviyesi ilk planda.

Ender Bilgin'den flaş transfer sözleri! Galatasaray'ın ilgilendiği ismi açıkladı

Hocanın gündeminde önceden tanıdığı isimler de var.

Ender Bilgin'den flaş transfer sözleri! Galatasaray'ın ilgilendiği ismi açıkladı

Trabzonspor'da ise Abdullah Avcı önceliği orta sahaya vermiş.

Ender Bilgin'den flaş transfer sözleri! Galatasaray'ın ilgilendiği ismi açıkladı

Transfer rotası biraz da sonuçlara bağlı olacak.

Ender Bilgin'den flaş transfer sözleri! Galatasaray'ın ilgilendiği ismi açıkladı

Bu arada Aboubakar ismi birden fazla takım için konuşuluyor.

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