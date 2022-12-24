Ender Bilgin'den flaş transfer sözleri! Galatasaray'ın ilgilendiği ismi açıkladı

ENDER BİLGİN - TRANSFER KULİSİ
Lige neredeyse bir buçuk ay ara verildi.
ENDER BİLGİN - TRANSFER KULİSİ
Lige neredeyse bir buçuk ay ara verildi.
Takımlar kamp ve hazırlık maçları yaptı ama eldeki malzeme, yani futbolcular aynı. Bu açıdan da alışılmadık bir devre arası oldu.
Transferler 12 Ocak ile 8 Şubat arasında yapılacak ve bu arada takımlar beş lig ve bir kupa maçı oynayacak.
Nereden baksanız tutarsızlık. Yine de yeni transferlerin geldikleri takımların havasını değiştirebilme ihtimalini göz ardı etmeyelim.
Gerçi devre arasında hangi iyi oyuncuyu bulacak, hadi buldunuz ona nasıl para yetiştireceksiniz?
Yabancı kuralını da hesaba katarak yerli oyuncu piyasasının hareketli olacağını kestirmek güç değil.
Buna rağmen transfer kulisleri hareketli.
Fenerbahçe'nin stoper almasına kesin gözle bakabiliriz.
Favori Samet ama bir yabancı oyuncudan haber beklendiği söyleniyor. Karar buna göre verilecek.
Galatasaray üç oyuncu ile ilgileniyor. İkisinin yerli olma ihtimali var.
Halil Akbunar ismi gündemde.
Yabancı forvet görüşmeleri de son aşamaya gelmiş.
Beşiktaş'ta Şenol hoca üç takviye istemiş ama bütçe konusu sıkıntılı.
Stoper takviyesi ilk planda.
Hocanın gündeminde önceden tanıdığı isimler de var.
Trabzonspor'da ise Abdullah Avcı önceliği orta sahaya vermiş.
Transfer rotası biraz da sonuçlara bağlı olacak.
Bu arada Aboubakar ismi birden fazla takım için konuşuluyor.
Menajer işi olma ihtimali yüksek.
Unutmadan… Ara transfer döneminde gelenler kadar gidenleri de konuşacağımızı söyleyebilirim.