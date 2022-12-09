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Ronaldo yarın Florya'da!

Başkan Dursun Özbek bir öğrencinin, "Ronaldo'yu Dünya Kupası'ndan sonra getirecek misiniz?" diye sorması üzerine, "Sen nasıl istersin? Ronaldo, yarın Florya'da!" şeklinde esprili bir yanıt verdi. Bu sözler salondan büyük alkış aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 06:50
Ronaldo yarın Florya'da!

Dünya Kupası'nın en çok konuşulan ismi kuşkusuz Cristiano Ronaldo... Son olarak İsviçre maçında yedek kalması olay olan ve milli takımı bırakmanın eşiğine gelen başarılı futbolcu, Galatasaray'da da adından söz ettirmeye devam ediyor. Galatasaray taraftarları Ronaldo'yu takımda görmeyi çok isterken bu durum Galatasaray Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen başkan Dursun Özbek'e de soruldu. Bir öğrencinin, "Ronaldo'yu Dünya Kupası'ndan sonra mı getireceksiniz yoksa dinlenmesi için zaman verecek misiniz?" sorusu üzerine Özbek, "Sen nasıl istersin? Ronaldo yarın Florya'da... Her gören Ronaldo'yu soruyor, Ronaldo'dan kurtulamadım" diyerek biraz esprili biraz da sitemli bir yanıt verdi.

GALATASARAY DÜNYADA TEK

Bu açıklama salonda büyük alkışla karşılanırken şu an kulüpsüz olan ve taraftarların büyük hayali haline gelen Ronaldo daha uzun süre Galatasaray'ın gündeminde kalacak gibi görünüyor. Öte yandan Özbek, "Dünyada bir eğitim kurumundan çıkan bir kulüp yok. İlklerin ve enlerin takımı olan Galatasaray bu alanda dünyada tektir" derken sarı- kırmızılı kulübün nasıl bir büyük bir marka olduğunu da bir anketle öğrencilere anlattı. Yurt dışında "Türkiye'nin Başkenti neresidir?" şeklinde bir araştırma yapıldığını belirterek, "Ankete katılanların yüzde 36'sı Ankara, yüzde 26'sı İstanbul, yüzde 19 gibi büyük bir oran ise Galatasaray diye yanıt vermiş. Galatasaray böyle bir marka" dedi.

BİRLEŞELİM

Özbek, daha güçlü bir Galatasaray için tüm camianın birleşmesi gerektiğini vurgulayarak, "Galatasaray'ın bütünleşmesi için bir çimentoya ihtiyaç var. Galatasaray Spor Kulübü bu görevi rahatlıkla yapabilir" ifadesini kullandı.

'BORCA BATIK" KULÜP!

Başkan Dursun Özbek, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak istediklerini anlattı. "Galatasaray, ticari terminolojide 'borca batık' bir kulüp durumunda... Bankalara 2.2 milyar TL kredi borcu var. Galatasaray'ın son 30 senesine baktığımız zaman hep borca batık bir kulüp. Böyle devam etme şansımız var mı? Bence yok" diyen Özbek şöyle devam etti: Projelerimizden gelecek yaklaşık 10 milyar TL ile birinci hedefimiz, Bankalar Birliği'ne olan 2.2 milyar TL borcumuzu tek seferde ödemek ve anlaşmadan çıkmak.

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