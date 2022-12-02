Haberler Galatasaray Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı İsviçreli golcü Haris Seferovic ile yol ayrımına geldi. Cimbom, yıldız oyuncuyu elinden çıkarmak istiyor. Bununla beraber Seferovic de ayrılmak istiyor. Yaşanan bu gelişmelerin akabinde, Seferovic için flaş bir iddia gündeme geldi. Aktarılan bilgilere göre Seferovic için o kulübün yöneticisi, transfer görüşmesi yapmak üzere Türkiye'ye geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 09:32 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 09:35
Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Dünya Kupası arasında Başakşehir galibiyeti ile giden ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye indiren Galatasaray'da Dünya Kupası sonrası için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Çalışmalarına Florya'da devam eden Galatasaray'da gözler Ocak ayına çevrildi. Sarı-kırmızılıların transfer döneminde en az 3 transfer yaparak ligin ikinci yarısına giriş yapması ekleniyor.

Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Galatasaray'da yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor.

Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu Ocak ayında takıma veda edecek.

Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Yıldız ismin yeni takımını da duyurdular.

Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Haris Seferovic beklentilerin altında kaldı.

Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Sarı kırmızılı forma ile 8 Süper Lig 2 Türkiye Kupası maçında görev yapan İsviçreli golcü 2 gollük katkı sağladı.

Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor ve Ofspor ağlarını havalandıran Seferovic, Süper Lig'de ise gol sevinci yaşayamadı.

Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Galatasaray'ın 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic'e 3 kulüp talip oldu.

Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Alman basınının İsviçre'den Blick'e dayandırdığı habere göre Haris Seferovic ile Schalke 04, Feyenoord ve Servette yakından ilgileniyor.

Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Alman basını, Haris Seferovic'in Schalke 04 için forvet adayları arasında olduğunu iddia etti.

Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Haberde Schalke 04'ün gol yollarında büyük problem yaşadığı ve Galatasaray ile beklentilerin altında kalan Seferovic'in Alman temsilcisi için bir fırsat olabileceği aktarıldı.

Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Haberde Seferovic'in Galatasaray'da büyük bir kriz yaşadığı ve Schalke 04'ün bu krizi fırsata çevirmek istediği kaydedildi.

Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Oyuncunun Portekiz ve Almanya'da iyi izler bırakmasının transferin daha değerli kılınacağı vurgusu yapıldı.

Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Alman basınında yer alan haberde şu ifadelere yer verildi;

Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

"Schalke 04'ün gol yollarındaki görüntüsü gelecek adına umut vermiyor.

Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Seferovic, Galatasaray'da bir kriz yaşıyor ve bu durum Schalke 04 için büyük bir fırsat.

Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Gelen haberlere göre Schalke 04 dışında Servette ve Feyenoord da Seferovic ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.

Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Özellikle Benfica'daki performansıyla adından söz ettirdi.

Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Oyuncu aynı zamanda iyi bir kafa vuruşuna ve Bundesliga'da deneyime sahip, bu da onu Schalke için değerli kılan bir başka neden.

Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Hangi kulübün daha iyi şartlar sunduğu konusunda henüz kesinleşen bir detay yok.

Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Ancak Schalke'nin bu transferde acele etmesi gerekiyor.

Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Servette sportif direktörü Phillippe Senderos'un görüşmeler için Türkiye'ye geldiği söyleniyor.

Haris Seferovic transferi için Türkiye'ye geldiler! Galatasaray...

Galatasaray, Seferovic ile yollarını ayrımaya hazır.

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