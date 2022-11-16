Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! Birkaç gün içinde...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna kattı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna kattı.
Özellikle transfer döneminin son gününde takviyelerini tek tek açıklayan sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biri Mauro Icardi oldu.
Sezon başında takıma dahil olan Arjantinli golcü, eşi ve menajeri Wanda Nara ile yaşadığı sorunlarla sıkça gündem oldu.
Özel hayatındaki sorunları çözen yıldız futbolcu, Beşiktaş maçıyla birlikte adeta şaha kalktı.
Galatasaray'ın sahasında kazandığı 2-1'lik derbide takımı adına golleri kaydeden isim olan Icardi, çıkışını Başakşehir maçında da sürdürdü.
Deneyimli forvet, takımının 7-0 kazandığı maçta 1 gol ve 2 asist kaydederek galibiyette başrol oynayan isimlerden biri oldu.
Galatasaray'da son haftaların formda ismi olan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir karar alındı.
Sarı-kırmızılı yönetim, 29 yaşındaki forvetin geleceğiyle ilgili önemli adımlar atacak.
"ICARDI TRANSFERİ BİR BAŞARI HİKAYESİDİR"
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na (UFEF) katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Icardi dendiği zaman çok ünlü bir yıldız futbolcu konuşulduğu zaman 'maliyeti, kulübe getirdiği mali yük nedir' diye sorgulanması lazım ama Icardi, Galatasaray'da yapılmış bir transfer başarı hikayesidir.
Neden öyledir çünkü bugün transfer piyasası ve ödenen maaşları dikkate alırsanız. Icardi'ye ödenen maaş 750 bin Euro. Yıllık maaş olarak ödeniyor.
Maaşın büyük kısmı Icardi'nin maaşı son derece yüksek. Geri kalan kısmı Paris Saint Germain tarafından karşılanıyor. Dolayısıyla bir sene kiralık bizde oynuyor.
"EKONOMİMİZE UYGUN OLURSA GALATASARAY ICARDI'Yİ ALMAKTA TEREDDÜT ETMEYECEKTİR"
Sezon sonunda elbette kulübü Paris satmak isterse ve ortaya çıkacak ekonomik koşullarda Galatasaray'ın ekonomisine uygun olursa Galatasaray Icardi gibi dünya yıldızını kadrosuna katmakta tereddüt etmeyecektir.
Icardi, Erden Timur'un yapmış olduğu bir başarı hikayesidir" ifadelerini kullanmıştı.
BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TOPLANTI YAPILACAK
Sabah'ın haberine göre; kiralık yıldızının tapusunu almak isteyen Galatasaraylı yetkililerinin, Fransız kulübünden görüşme talep ettiği ve birkaç gün içinde bir toplantı gerçekleştirileceği öğrenildi.
Sezon sonuna kadar geçici transfer ile kadroya katılan Icardi'nin 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının 750 bin Euro'sunu Galatasaray ödüyor.