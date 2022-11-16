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Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! Birkaç gün içinde...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den (PSG) kiraladığı Mauro Icardi, son haftalarda takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 11:04
Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! Birkaç gün içinde...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! Birkaç gün içinde...

Özellikle transfer döneminin son gününde takviyelerini tek tek açıklayan sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biri Mauro Icardi oldu.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! Birkaç gün içinde...

Sezon başında takıma dahil olan Arjantinli golcü, eşi ve menajeri Wanda Nara ile yaşadığı sorunlarla sıkça gündem oldu.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! Birkaç gün içinde...

Özel hayatındaki sorunları çözen yıldız futbolcu, Beşiktaş maçıyla birlikte adeta şaha kalktı.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! Birkaç gün içinde...

Galatasaray'ın sahasında kazandığı 2-1'lik derbide takımı adına golleri kaydeden isim olan Icardi, çıkışını Başakşehir maçında da sürdürdü.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! Birkaç gün içinde...

Deneyimli forvet, takımının 7-0 kazandığı maçta 1 gol ve 2 asist kaydederek galibiyette başrol oynayan isimlerden biri oldu.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! Birkaç gün içinde...

Galatasaray'da son haftaların formda ismi olan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir karar alındı.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! Birkaç gün içinde...

Sarı-kırmızılı yönetim, 29 yaşındaki forvetin geleceğiyle ilgili önemli adımlar atacak.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! Birkaç gün içinde...

"ICARDI TRANSFERİ BİR BAŞARI HİKAYESİDİR"

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na (UFEF) katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Icardi dendiği zaman çok ünlü bir yıldız futbolcu konuşulduğu zaman 'maliyeti, kulübe getirdiği mali yük nedir' diye sorgulanması lazım ama Icardi, Galatasaray'da yapılmış bir transfer başarı hikayesidir.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! Birkaç gün içinde...

Neden öyledir çünkü bugün transfer piyasası ve ödenen maaşları dikkate alırsanız. Icardi'ye ödenen maaş 750 bin Euro. Yıllık maaş olarak ödeniyor.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! Birkaç gün içinde...

Maaşın büyük kısmı Icardi'nin maaşı son derece yüksek. Geri kalan kısmı Paris Saint Germain tarafından karşılanıyor. Dolayısıyla bir sene kiralık bizde oynuyor.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! Birkaç gün içinde...

"EKONOMİMİZE UYGUN OLURSA GALATASARAY ICARDI'Yİ ALMAKTA TEREDDÜT ETMEYECEKTİR"

Sezon sonunda elbette kulübü Paris satmak isterse ve ortaya çıkacak ekonomik koşullarda Galatasaray'ın ekonomisine uygun olursa Galatasaray Icardi gibi dünya yıldızını kadrosuna katmakta tereddüt etmeyecektir.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! Birkaç gün içinde...

Icardi, Erden Timur'un yapmış olduğu bir başarı hikayesidir" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! Birkaç gün içinde...

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TOPLANTI YAPILACAK

Sabah'ın haberine göre; kiralık yıldızının tapusunu almak isteyen Galatasaraylı yetkililerinin, Fransız kulübünden görüşme talep ettiği ve birkaç gün içinde bir toplantı gerçekleştirileceği öğrenildi.

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı! Birkaç gün içinde...

Sezon sonuna kadar geçici transfer ile kadroya katılan Icardi'nin 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının 750 bin Euro'sunu Galatasaray ödüyor.

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