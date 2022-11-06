Büyük kutlama

Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 6 derbide 5. kez kazanmayı başardı. Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda, 27 Şubat 2017'de yapılan maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.
Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 6 derbide 5. kez kazanmayı başardı. Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda, 27 Şubat 2017'de yapılan maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu derbilerde 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Karşılaşma sonrasında teknik heyet ve oyuncular, maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra tribünlere giderek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı. Futbolcular ile taraftarlar karşılıklı tezahüratta bulunurken, Icardi tribünden aldığı bayrakla şov yaptı.