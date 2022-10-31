Sacha Boey mi Leo Dubois mı?

Karagümrük maçında cezası nedeni ile forma giyemeyen Sacha Boey Galatasaray-Beşiktaş derbisinde formasına kavuşuyor. Ancak bir sıkıntı var. Sacha Boey'in yokluğunda Leo Dubois üzerine düşen görevi yerine getirdi. Karagümrük maçında Galatasaray'ın en iyileri arasında yer aldı ve bu durum derbisi öncesinde Okan Buruk'un da kafasını karıştırdı. Bununla birlikte solda bir gol bir de asistle oynayan Emre Taşdemir'in de formu memnun etti. Sezonun en formda oyuncularından Boey'i sağda kullanıp, Emre Taşdemir'i solda kullanırsa Dubois'ya nasıl yer bulacağını düşünmeye başladı.