BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş'ten kritik karar geldi! Kartal'ın Galatasaray derbisindeki hücum hattı belli oldu

Valerien Ismael'in yerine göreve getirilen Şenol Güneş'le beyaz bir sayfa açtı.
Valerien Ismael'in yerine göreve getirilen Şenol Güneş'le beyaz bir sayfa açtı.
Beşiktaş'ta, Cenk Tosun-Wout Weghorst ikilisinin 5-2 kazanılan Ümraniyespor maçındaki performansı büyük sevinç yarattı.
Milliyet'in haberine göre iki golcü Galatasaray derbisinde de ilk 11'de sahaya çıkacak.
Beşiktaş, bu sezon ilk defa 5 golle kazanırken, Cenk-Weghorst ikilisi toplamda 4 gol, 1 asiste imza attı. İlk kez 11'de şans bulan Cenk Tosun 2 golün yanı sıra ilk yarıda Weghorst'a bir asist yaptı. Hollandalı forvet ise 2 şık golle yıldızlaştı.
Siyah-beyazlı yönetim ve taraftarlar gibi Teknik Direktör Şenol Güneş de Cenk-Weghorst ikilisinin performansından çok memnun kaldı.
Güneş'in deneyimli oyunculara cumartesi günü Galatasaray'la oynanacak derbide de ilk 11'de forma vereceği aktarıldı.
Şenol Güneş eski öğrencisi Cenk'i her zaman 11'de düşünüyor.
Ayrıca Mario Gomez'e benzettiği Weghorst'u çok beğendiği ifade edildi.
Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un da birlikte oynamaktan mutluluk duydukları vurgulandı.
Oyuncular hücumda çok iyi bir uyum yakaladıklarını ve birbirlerini tamamladıklarını belittiler.
Ayrıca ikili önümüzdeki dönemde yan yana görev yapmak istedikleri kaydedildi.
Cenk Tosun geride kalan 11 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Weghorst ise toplamda 10 gole doğrudan katkı yaptı.
Hollandalı futbolcu rakip fileleri 6 kez havalandırdı.
Bunun yanında 4 defa da takım arkadaşlarını golle buluşturarak iyi bir grafik çizdi.