BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş'ten kritik karar geldi! Kartal'ın Galatasaray derbisindeki hücum hattı belli oldu

Beşiktaş, bu sezon ilk defa 5 golle kazanırken, Cenk-Weghorst ikilisi toplamda 4 gol, 1 asiste imza attı. İlk kez 11'de şans bulan Cenk Tosun 2 golün yanı sıra ilk yarıda Weghorst'a bir asist yaptı. Hollandalı forvet ise 2 şık golle yıldızlaştı.