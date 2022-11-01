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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş'ten kritik karar geldi! Kartal'ın Galatasaray derbisindeki hücum hattı belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda zorlu Galatasaray derbisine çıkıyor. Dev maç öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, hücum hattında oynatacağı futbolculara karar verdi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 19:41
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş'ten kritik karar geldi! Galatasaray derbisindeki hücum hattı belli oldu

Beşiktaş, bu sezon ilk defa 5 golle kazanırken, Cenk-Weghorst ikilisi toplamda 4 gol, 1 asiste imza attı. İlk kez 11'de şans bulan Cenk Tosun 2 golün yanı sıra ilk yarıda Weghorst'a bir asist yaptı. Hollandalı forvet ise 2 şık golle yıldızlaştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş'ten kritik karar geldi! Galatasaray derbisindeki hücum hattı belli oldu

Siyah-beyazlı yönetim ve taraftarlar gibi Teknik Direktör Şenol Güneş de Cenk-Weghorst ikilisinin performansından çok memnun kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş'ten kritik karar geldi! Galatasaray derbisindeki hücum hattı belli oldu

Güneş'in deneyimli oyunculara cumartesi günü Galatasaray'la oynanacak derbide de ilk 11'de forma vereceği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş'ten kritik karar geldi! Galatasaray derbisindeki hücum hattı belli oldu

Oyuncular hücumda çok iyi bir uyum yakaladıklarını ve birbirlerini tamamladıklarını belittiler.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş'ten kritik karar geldi! Galatasaray derbisindeki hücum hattı belli oldu

Ayrıca ikili önümüzdeki dönemde yan yana görev yapmak istedikleri kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş'ten kritik karar geldi! Galatasaray derbisindeki hücum hattı belli oldu

Cenk Tosun geride kalan 11 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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