Tüzükte devrim

Galatasaray, 5 Kasım'da tüzük değişikliğine gidecek ve özellikle büyük tartışma yaratan idari yönden oylama kaldırılacak. Dünkü divan kurulunda yönetici Can Natan, yapılması planlanan değişikliklerle ilgili bilgi verdi. İşte Galatasaray'ın tüzüğünde büyük değişime imza atacak düzenlemeler:

Kulüp faaliyet yılı bundan sonra Sportif AŞ faaliyet yılı ile uyumlu olarak 1 Haziran tarihinde başlayıp, 31 Mayıs tarihinde sona erecek.

Yapılacak bu değişiklikle bağlantılı olarak kulübün faaliyet yılında yer alan yıllık olağan genel kurul toplantısı, üyelik başvuru ve kabul tarihi gibi farklı tarihleri güncellenecek.

Seçim tarihi mayıs ayının ikinci yarısı olarak muhafaza edildi.

Yıllık olağan mali genel kurullarımızda görüşülüp karara bağlanan bütçe, yeni tadil tasarısıyla her yıl nisan ayında düzenlenecek ayrı bir bütçe genel kurulunda görüşülecek.

Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatlarına da uygu olarak; mali ve idari olmak üzere yapılan 2 oylama bire düşürülecek.

Yönetim kurulu ve diğer kurulların görev sürelerinin iki yıla indirilecek.



Yönetim kurulu görev süresi 2 yıla indirilecek

Mali ve idari yönden oylama bire düşürülecek

Kulüp faaliyet yılı 1 Haziran-31 Mayıs olacak

Nisan ayında ayrı bir bütçe kongresi yapılacak

KONGREYE HERKES GELSİN

Başkan Dursun Özbek, 5 Kasım'da tüzük tadil kongresi yapacaklarını belirterek, "Gerek spor yasasının kısmen değişmesi gerekse ihtiyaç çerçevesinde, tüzük değişikliğine gidiyoruz. Bütün üyelere çağrı yapıyorum, herkes gelsin. Tüzük bizim anayasamız. Kayıtlı üyelerin yüzde 10'unun orada olması lazım. Bu konuların geniş katılımla tartışmasının, onaylanmasının gereği var" diye konuştu.

544 MİLYON TL ZARAR

Yönetim Kurulu Üyesi Levent Yaz da toplantıda, kulübün ilk 6 aylık dönemdeki mali raporları hakkında sunum yaptı. Yaz, kulüp ve bağlı ortaklarının 30 Haziran 2022 itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide raporlarına göre, 6 aylık dönem zararlarının 543.9 milyon lira olduğunu aktardı.

YÖNETİMLER YENİLENSİN

Can Natan, tüzük değişikliği tasarısındaki son başlığın, yönetim kurullarının görev süreleriyle ilgili olduğunu söyledi. Natan belki de en çok konuşulacak değişiklikle ilgili, "Bu önerinin temel amacı, görev süresinin uzunluğu konusunda genel kurul iradesinin tüzüğe yansıtılması ve dinamizmini kaybeden yönetimlere, yönetim kurullarını iki yılda bir yenileme imkanı tanımaktır" ifadelerini kullandı.