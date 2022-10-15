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Kayserispor-Galatasaray maçının ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu

Spor toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Sarı-kırmızılı takım teknik direktörü Okan Buruk mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 22:37 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 23:01
Kayserispor-Galatasaray maçının ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Maçın ardından sarı kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu:

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

6. deplasmanımız, hiç kaybetmemiştik ilk defa kaybettik. İlk yarıda oynadığımız istediğimiz bir oyun değildi, dike oynayamadık, fırsat bulamadık. İkinci yarı rakip sahada oynadık, pozisyon bulduk onlar da buldu. Sonuç olarak istediğimizi yapamadık. Bitiricilik konusunda sıkıntı yaşıyoruz, bunu çözemedik. Yüksek toplarda iyi oynadılar. VAR yine maalesef, Türkiye'de sistem yine çalışmadığını ortaya koydu. VAR hakemleri yeterli olduğunu düşünmüyorum. Biz hakemlerle uğraşmaktan yorulduk, art niyetli atamalar oluyor. Oyuncular ve taraftarların moralini bozmak için yapılıyor. Artık art niyet arıyoruz. Uzatma dakikalarının yanlış verilmesi, oyunu durduran kaleciye kart verilmemesi, VAR sisteminin art niyetli ve sorunlu şekilde kullanıldığını düşünüyorum. VAR hakemlerinin sabitlenmesi, daha tehlikeli olmaya başladı. Çok iyi olmadığımızı söyledim, yeterli olmadığımızı söyledim ama hakemlerle ve VAR ile uğraşmaktan yorulduk. İnşallah hakemlerle ilgili bir adım atılır, hakemlerle ilgili mutsuzluğumuz devam ediyor.

Çok top kaybı yaptık, bu kadar kaliteli oyuncular varken bu kadar top kaybı yapmak bizim için sorun oldu. 1 ayda 2 kere maç yaptık, milli ara oldu, bay geçtik. Formumuzu koruyamadık, maç eksikliği yaşadık. Doğru şeyleri yaptığımız zaman üretkenlik sağladık ama bunlar kısa süreli oldu. Oyuncularıma da söyledim, onlara güveniyorum. Taraftarımız merak etmesin, ligin daha 10. haftası. Şampiyonluk yolundaki bir yara, ama bunu biz telafi edeceğiz. Bize güvensinler, aynı havayı yakalayacağız. Psikolojik olarak kazansaydık daha yukarıya çıkacaktık ama bugün olmadı. Daha çok çalışacağız, iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum.

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