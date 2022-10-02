Tek eksik gol

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor karşısında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Sarı- kırmızılı çalıştırıcı, "Ceza alanında topla buluşma 40'ın üzerinde. Bu rakamlar gol beklentisini de yükseltiyor ama çok kaliteli işler yaptık mı derseniz yapamadık. Asıl sorunumuz bitiricilik ve son vuruş. Ceza sahasına ve çevresine çok rahat gittik ama atamıyoruz. Orada kendi kalitemizin, Galatasaray kalitesinin altında kaldık" dedi.



3. BÖLGEDE DAHA İYİ OLMALIYIZ

Onbire onbiri değerlendirdiğinde önde baskıları doğru yaptıklarını kaydeden Okan Buruk şöyle devam etti: "Çok top kazandık, rakibe geç iş izni vermedik. Çok net pozisyonlar vermememize rağmen maçın geneline baktığımızda daha iyisini yapmamız gerekirdi. Rakip on kişi kadıktan sonra da değişikillerimiz oldu. Mata girdi. Devamında bir santrfor alalım dedik. Baskı, mücadele, alan paylaşımımız çok iyiydi. Ancak 3. bölgede daha iyisini yapmamız gerekirdi."



YABANCI KURALI HERKESI ZORLUYOR

OKAN Buruk, "Ligdeki bütün takımların zorluğu yabancı kuralı. Oyuncu değişikliği yaparken zorlanıyoruz" derken, zeminden de yakındı: "Sahanın zemini kötüydü. Bu zeminde, iki takım için de çıkabilecek en iyi kalite ortaya çıktı."

10 KİŞİYLE 1 PUAN İYİ

Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella "Türk futbolu adına güzel, bol aksiyonlu bir maç oldu. 35 dakika on kişi oynadık. Futbolcularımı tebrik etmek istiyorum. Belki pozisyon verdik ama kazanmaya da çalıştık. G.Saray'ın bu sezon seviyesi yükseldi. Mata, Seferovic giriyor. Böyle bir rakibe karşı on kişi ile bir puan almak normal" dedi.