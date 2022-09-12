Gomis'in durmaya niyeti yok

Bafetimbi Gomis gollerini sıralamaya devam ediyor. Fransız yıldız, Seferovic ve İcardi'nin gelişinin ardından ikinci plana düşse de bunu pek de kendisine dert etmiş görünmüyor. Kasımpaşa karşısında ilk 11'deki yerini alan Gomis, yine çalışkanlığıyla ön plana çıkarken golünü de yazmayı ihmal etmedi.
Bafetimbi Gomis gollerini sıralamaya devam ediyor. Fransız yıldız, Seferovic ve İcardi'nin gelişinin ardından ikinci plana düşse de bunu pek de kendisine dert etmiş görünmüyor. Kasımpaşa karşısında ilk 11'deki yerini alan Gomis, yine çalışkanlığıyla ön plana çıkarken golünü de yazmayı ihmal etmedi. Tecrübeli futbolcu, 20. dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Bu sezon Galatasaray'ın ilk 4 golüne imza atan Gomis ayrıca, takımının Süper Lig'de attığı son 13 golün 8'ine adını yazdırdı.