Sacha Boey Konyaspor karşılaşması sonrası manşetlerde!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor'u ağırladı.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor'u ağırladı.
Zorlu karşılaşmayı sarı kırmızılılar 2-1 kazanarak liderliğin yeni sahibi oldu.
Galatasaray'da karşılaşmanın gollerini Oliveira ve Calvo (KK) attı.
Puanını 13'e yükselten Galatasaray Süper Lig'in yeni lideri oldu.
Galatasaray'da son zamanlarda performansıyla dikkat çeken Sacha Boey mücadelesiyle göz dolduruyor.
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Boey, milli takım hakkında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'a odaklandığını aktaran Boey, "Şu anda milli takıma değil Galatasaray'a odaklıyım.
Ne yapabileceğimi biliyorum. Ben de bunları gerçekleştiriyorum. Süreklilik çok önemli ve devamının geleceğine inanıyorum." dedi.
Afrika basını Konyaspor karşılaşması sonrası manşetlerinde Sacha Boey'a yer verdi.
camfoot, genç oyuncu için 'Sacha Boey'dan büyük bir oyun daha' sözleriyle oyuncuyu manşetlerinde süsledi.
2000 yılında Fransa'da doğan Sacha Boey, gençlik kategorilerinde uluslararası bir Fransız oldu. U17, U18 ve U20 formaları giydi.
Geçtiğimiz günlerde Kamerun Milli Takım Teknik Direktörü Rigobert Song, Boey hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
Song, "Birkaç kez görüştük. Her seferinde beklememizi istedi, yeterli zamanımız yok." demişti.