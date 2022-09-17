Haberler Galatasaray Sacha Boey Konyaspor karşılaşması sonrası manşetlerde!

Sacha Boey Konyaspor karşılaşması sonrası manşetlerde!

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Son haftalarda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey Afrika basınının manşetlerini süsledi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 11:39 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 11:40
Sacha Boey Konyaspor karşılaşması sonrası manşetlerde!

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Boey, milli takım hakkında açıklamalarda bulundu.

Sacha Boey Konyaspor karşılaşması sonrası manşetlerde!

Henüz milli takım tercihini yapmayan başarılı oyuncu, Fransa ve Kamerun arasında tercih yapacak.

Sacha Boey Konyaspor karşılaşması sonrası manşetlerde!

Galatasaray'a odaklandığını aktaran Boey, "Şu anda milli takıma değil Galatasaray'a odaklıyım.

Sacha Boey Konyaspor karşılaşması sonrası manşetlerde!

Ne yapabileceğimi biliyorum. Ben de bunları gerçekleştiriyorum. Süreklilik çok önemli ve devamının geleceğine inanıyorum." dedi.

Sacha Boey Konyaspor karşılaşması sonrası manşetlerde!

Afrika basını Konyaspor karşılaşması sonrası manşetlerinde Sacha Boey'a yer verdi.

Sacha Boey Konyaspor karşılaşması sonrası manşetlerde!

camfoot, genç oyuncu için 'Sacha Boey'dan büyük bir oyun daha' sözleriyle oyuncuyu manşetlerinde süsledi.

Sacha Boey Konyaspor karşılaşması sonrası manşetlerde!

2000 yılında Fransa'da doğan Sacha Boey, gençlik kategorilerinde uluslararası bir Fransız oldu. U17, U18 ve U20 formaları giydi.

Sacha Boey Konyaspor karşılaşması sonrası manşetlerde!

Geçtiğimiz günlerde Kamerun Milli Takım Teknik Direktörü Rigobert Song, Boey hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Sacha Boey Konyaspor karşılaşması sonrası manşetlerde!

Song, "Birkaç kez görüştük. Her seferinde beklememizi istedi, yeterli zamanımız yok." demişti.

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