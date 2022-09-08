Haberler Galatasaray SON DAKİKA - Galatasaray'da Ömer Bayram ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

SON DAKİKA - Galatasaray'da Ömer Bayram ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: Transferde üst üste hamlelerle şov yapan Galatasaray'da hız kesmeden devam ediyor. Ayrılacak isimlerin de önem taşıdığı sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Ömer Bayram ile yollar ayrıldı. Deneyimli futbolcunun Eyüpspor ile anlaşma sağladığı iddia ediliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 10:39 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 10:45
SON DAKİKA - Galatasaray'da Ömer Bayram ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Ömer Bayram ile yollar ayrıldı.

Sarı kırmızılıların, 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşmesini feshettiği öğrenildi.

EYÜPSPOR İLE ANLAŞTI!
Spor Toto 1. Lig'de bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Eyüpspor, 31 yaşındaki Ömer Bayram ile anlaşma sağladı. Ömer Bayram'ın transferinin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 29 maçta sahaya çıkan Ömer Bayram, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.

DİĞER
Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir'in gelinliği dalga konusu olmuştu! "Yapılan yorumlar beni üzüyor!"
Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Hamile olduğu iddia edilmişti krizin nedeni ortaya çıktı aileler devreye girdi meğer bebek...
Tansferin mali detayları ortaya çıktı!
G.Saray'da sıra ayrılacaklarda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da 3 ayrılık daha! İşte yeni takımları
Bir transfer daha İstanbul'a geldi!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 8 Eylül Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bir transfer daha İstanbul'a geldi! Bir transfer daha İstanbul'a geldi! 10:42
G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu 10:34
Tansferin mali detayları ortaya çıktı! Tansferin mali detayları ortaya çıktı! 09:52
Trabzonspor - Ferencvaros maçı merak edilenleri! Trabzonspor - Ferencvaros maçı merak edilenleri! 09:48
Ismael'den Tayfur Bingöl kararı! Başakşehir maçında... Ismael'den Tayfur Bingöl kararı! Başakşehir maçında... 09:39
Icardi'ye dair detaylar ortaya çıktı! Özel talepler... Icardi'ye dair detaylar ortaya çıktı! Özel talepler... 09:27
Daha Eski
Belözoğlu'dan karar! İşte Başakşehir'in Hearts maçı 11'i Belözoğlu'dan karar! İşte Başakşehir'in Hearts maçı 11'i 09:12
F.Bahçe - D.Kiev maçı önemli bilgiler! F.Bahçe - D.Kiev maçı önemli bilgiler! 09:07
Libertadores Kupası'nda finalin adı belli oldu! Libertadores Kupası'nda finalin adı belli oldu! 09:01
Aslan'ın yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk açıklaması Aslan'ın yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk açıklaması 08:40
Icardi'ye yapılan karşılama dünya basınında! Icardi'ye yapılan karşılama dünya basınında! 08:12
Rachid Ghezzal müjdesi Rachid Ghezzal müjdesi 06:23