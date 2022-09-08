SON DAKİKA - Galatasaray'da Ömer Bayram ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Ömer Bayram ile yollar ayrıldı.

Sarı kırmızılıların, 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşmesini feshettiği öğrenildi.

EYÜPSPOR İLE ANLAŞTI!

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Eyüpspor, 31 yaşındaki Ömer Bayram ile anlaşma sağladı. Ömer Bayram'ın transferinin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 29 maçta sahaya çıkan Ömer Bayram, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.