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GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey için karar vakti! Dünya Kupası...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig başlamadan önce takımdan ayrılması gündeme gelen Sacha Boey performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların başarılı sağ beki taraftarın da beğenisini topladı ve formayı kaptı. 22 yaşındaki futbolcu kariyeri için de ciddi bir karar aşamasında. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 18:20
GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey için karar vakti! Dünya Kupası...

"BOEY İÇİN VAKTİMİZ YOK"

Futbolculuk döneminde Galatasaray forması da giyen Song, Boey için açıklama yaparken, "Sacha Boey için kapı her zaman açık.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey için karar vakti! Dünya Kupası...

Yoğun bir programımız ve o olmadan yapacağız.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey için karar vakti! Dünya Kupası...

Boey bizim beklememizi istiyor ama buna vaktimiz yok" diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey için karar vakti! Dünya Kupası...

BOEY, FRANSA MİLLİ TAKIMI'NI HEDEFLİYOR

Ayrıca Song, çifte vatandaşlığı bulunan oyuncular konusunda sorunlar yaşandığını da dile getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey için karar vakti! Dünya Kupası...

Bilindiği üzere Sacha Boey, Fransa Milli Takımı'nda forma giymek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey için karar vakti! Dünya Kupası...

Boey bu sezon Galatasaray'da 6 maçta 538 dakika süre aldı ve skor üretemedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey için karar vakti! Dünya Kupası...

SACHA BOEY KİMDİR?

Sacha Boey, 13 Eylül 2000'de Fransa'nın Montreuil şehrinde dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey için karar vakti! Dünya Kupası...

Futbola Rennes'de başlayan ve 2019'da A takım kadrosuna dahil edilen 22 yaşındaki oyuncu, sağ bekin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey için karar vakti! Dünya Kupası...

Ekim 2020'de Dijon'a kiralanan ve Haziran 2021'de takımına geri dönen Boey'un güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.

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