GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey için karar vakti! Dünya Kupası...

Galatasaray'ın yükselen yıldızı Sacha Boey için karar verildi.
Galatasaray'ın yükselen yıldızı Sacha Boey için karar verildi.
Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'na odaklanan Kamerun'da teknik direktör Rigobert Song, Sacha Boey ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Song, Özbekistan ve Güney Kore maçı öncesinde Galatasaray'ın sağ bek oyuncusunun kadroda olmadığını ifade etti.
"BOEY İÇİN VAKTİMİZ YOK"
Futbolculuk döneminde Galatasaray forması da giyen Song, Boey için açıklama yaparken, "Sacha Boey için kapı her zaman açık.
Yoğun bir programımız ve o olmadan yapacağız.
Boey bizim beklememizi istiyor ama buna vaktimiz yok" diye konuştu.
BOEY, FRANSA MİLLİ TAKIMI'NI HEDEFLİYOR
Ayrıca Song, çifte vatandaşlığı bulunan oyuncular konusunda sorunlar yaşandığını da dile getirdi.
Bilindiği üzere Sacha Boey, Fransa Milli Takımı'nda forma giymek istiyor.
Boey bu sezon Galatasaray'da 6 maçta 538 dakika süre aldı ve skor üretemedi.
SACHA BOEY KİMDİR?
Sacha Boey, 13 Eylül 2000'de Fransa'nın Montreuil şehrinde dünyaya geldi.
Futbola Rennes'de başlayan ve 2019'da A takım kadrosuna dahil edilen 22 yaşındaki oyuncu, sağ bekin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor.
Ekim 2020'de Dijon'a kiralanan ve Haziran 2021'de takımına geri dönen Boey'un güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.
Kamerun asıllı oyuncu, 1.78 boyunda.
22 yaşındaki futbolcu Fransa'da Rennes ve Dijon formaları giydi.