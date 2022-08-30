TRANSFER HABERİ: Icardi'den sonra bir bomba daha! Galatasaray'dan Kurzawa harekatı

Galatasaray'da yeni bir transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Eksik kalan mevkileri tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılarda santrfor ve sol bek takviyesi ön planda tutuluyor.
Galatasaray'da yeni bir transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Eksik kalan mevkileri tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılarda santrfor ve sol bek takviyesi ön planda tutuluyor.
İlk 4 haftada gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen Cimbom, PSG'den ayrılması beklenen Mauro Icardi için girişimlerini sürdürüyor.
Fransız deviyle anlaşma sağlayan Galatasaray, Arjantinli futbolcunun maaşı konusunda pazarlıklarda bulunuyor.
Golcü transferi için yoğun bir uğraş veren yönetim, PSG'de kadroda düşünülmeyen bir diğer yıldızın peşine düştü.
Sol bek bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Layvin Kurzawa'yı gündemine aldı.
Foot Mercato'da yer alan haberde; Bu sezon Christophe Galtier'in kadro planlamasında yer almayan Kurzawa'yı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Türkiye'den Galatasaray da bulunuyor.
Galatasaray yönetiminin Kurzawa'da ısrarcı olduğu ve transferi bir an önce neticelendirmek istediği kaydedildi.
Geçen yıl da sarı-kırmızılıların gündemine gelen yıldız futbolcunun nihai bir karar vermeden önce biraz düşünmek istediği ifade edildi.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Kurzawa'nın İngiltere ve Fransa'dan da talipleri bulunuyor.