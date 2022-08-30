Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Icardi'den sonra bir bomba daha! Galatasaray'dan Kurzawa harekatı

TRANSFER HABERİ: Icardi'den sonra bir bomba daha! Galatasaray'dan Kurzawa harekatı

Son dakika spor haberi: Galatasaray transferde Fransız devi PSG'nin yıldızlarını gözüne kestirdi. Santrfor bölgesi için Fransız deviyle pazarlıklarda bulunan sarı-kırmızılılar, Fransız sol bek Laywin Kurzawa için de harekete geçti. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 18:03
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Icardi'den sonra bir bomba daha! Galatasaray'dan Kurzawa harekatı

Galatasaray'da yeni bir transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Eksik kalan mevkileri tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılarda santrfor ve sol bek takviyesi ön planda tutuluyor.

TRANSFER HABERİ: Icardi'den sonra bir bomba daha! Galatasaray'dan Kurzawa harekatı

İlk 4 haftada gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen Cimbom, PSG'den ayrılması beklenen Mauro Icardi için girişimlerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Icardi'den sonra bir bomba daha! Galatasaray'dan Kurzawa harekatı

Fransız deviyle anlaşma sağlayan Galatasaray, Arjantinli futbolcunun maaşı konusunda pazarlıklarda bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Icardi'den sonra bir bomba daha! Galatasaray'dan Kurzawa harekatı

Golcü transferi için yoğun bir uğraş veren yönetim, PSG'de kadroda düşünülmeyen bir diğer yıldızın peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Icardi'den sonra bir bomba daha! Galatasaray'dan Kurzawa harekatı

Sol bek bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Layvin Kurzawa'yı gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Icardi'den sonra bir bomba daha! Galatasaray'dan Kurzawa harekatı

Foot Mercato'da yer alan haberde; Bu sezon Christophe Galtier'in kadro planlamasında yer almayan Kurzawa'yı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Türkiye'den Galatasaray da bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Icardi'den sonra bir bomba daha! Galatasaray'dan Kurzawa harekatı

Galatasaray yönetiminin Kurzawa'da ısrarcı olduğu ve transferi bir an önce neticelendirmek istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Icardi'den sonra bir bomba daha! Galatasaray'dan Kurzawa harekatı

Geçen yıl da sarı-kırmızılıların gündemine gelen yıldız futbolcunun nihai bir karar vermeden önce biraz düşünmek istediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Icardi'den sonra bir bomba daha! Galatasaray'dan Kurzawa harekatı

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Kurzawa'nın İngiltere ve Fransa'dan da talipleri bulunuyor.

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