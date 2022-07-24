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Galatasaray - Kasımpaşa maç sonucu: 2-1 (Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti)

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da sezonun hazırlıkları sürüyor. Sarı kırmızılı ekip bu hazırlıklar kapsamında dostluk maçında bir başka Süper Lig ekibi olan Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Aslan mücadeleden Kerem Aktürkoğlu ve Seferovic'in golleriyle 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 21:56
Galatasaray - Kasımpaşa maç sonucu: 2-1 (Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti)

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Nef Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 66. dakikada Seferovic kaydetti.

Nef Stadı'ndaki mücadeleye teknik direktör Okan Buruk sahaya; Muslera, Aanholt, Omar, Nelsson, Abdülkerim, Berkan, Oliveira, Emre, Yunus, Kerem ve Gomis 11'iyle çıktı. Yeni transferlerden Haris Seferovic ve Leo Dubois ise yedek soyundu.

SEFEROVIC İLK ŞUTUNDA GOLÜNÜ ATTI

Okan Buruk, yeni transferler Dubois ve Seferovic'e maçın son 30 dakikasında görev verdi. İkili ilk kez sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkarken Omar ve Gomis kenara gelen isimler oldu.

Galatasaray'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı İsviçreli yıldız oyuna girdikten 5 dakika sonra ilk şutunda ilk golüne imza attı.

Kasımpaşa'nın tek golü ise 35. dakikada Hajradinovic'den geldi.

Galatasaray hazırlık maçlarında ne yaptı?

Sturm Graz 2-1 Galatasaray

Galatasaray 0-1 MOL Fehervar

Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc

Galatasaray 0-0 Pardubice

Galatasaray 2-1 Kasımpaşa

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