Haberler Galatasaray SON DAKİKA | Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovcic İstanbul'da!

SON DAKİKA | Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovcic İstanbul'da!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da trasnfer harekatı devam ediyor. Hücum bölgesinde Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne ile yolları ayırdıktan sonra sarı-kırmızılılar, yeni transferi yıldız golcü Haris Seferovic'i İstanbul'a getirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 00:10 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 00:17
SON DAKİKA | Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovcic İstanbul'da!

Galatasaray'da 2022-2023 sezonu hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken bir yandan da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.

Santrfor mevkiinde Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed ile yollarını ayırdıktan sonra İsviçreli golcü Haris Seferovic ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

Haris Seferovic, geride bıraktığımız sezonda Benfica formasıyla 15 maça çıkabildi. 30 yaşındaki futbolcu, 5 gol atıp 3 asist yaparak takımına katkı sağladı.

ASpor CANLI YAYIN

KAP AÇIKLAMASI GELMİŞTİ!

Galatasaray, Seferovic'in kiralık olarak transferi için Portekiz ekibi Benfica ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirmişti.

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