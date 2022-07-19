SON DAKİKA | Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovcic İstanbul'da!

Galatasaray'da 2022-2023 sezonu hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken bir yandan da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.

Santrfor mevkiinde Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed ile yollarını ayırdıktan sonra İsviçreli golcü Haris Seferovic ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

Haris Seferovic, geride bıraktığımız sezonda Benfica formasıyla 15 maça çıkabildi. 30 yaşındaki futbolcu, 5 gol atıp 3 asist yaparak takımına katkı sağladı.

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KAP AÇIKLAMASI GELMİŞTİ!

Galatasaray, Seferovic'in kiralık olarak transferi için Portekiz ekibi Benfica ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirmişti.