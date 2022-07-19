Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Mostafa Mohamed'in Nantes'a transferini KAP'a bildirdi!

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Mostafa Mohamed'in Nantes'a transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray, Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in Fransız ekibi Nantes'a kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 16:34 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 16:44
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Mostafa Mohamed'in Nantes'a transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in Fransız ekibi Nantes'a kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kariyerine Zamalek'te başlayan Mostafa Mohamed, 2021'in ara transfer döneminde Galatasaray'a geldi. Sarı-kırmızılılar, Mısırlı golcünün bonservis bedelini 4 milyon dolar ödeyerek satın almıştı. Galatasaray formasıyla 57 karşılaşmada görev alan Mohamed, 17 gol atarken 5 de asiste imzasını attı.

DİĞER
Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu 'moral pozu' dedi sosyal medya yıkıldı! "Böyle güzellik olmaz"
8 gündür adım adım aranan Şehmus'tan sevindiren haber! Arkasında böyle iz bırakmış
KAP'a bildirildi! Görüşmeler başladı
Cimbom'a Dubois müjdesi! Fransızlar duyurdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "İlgimiz oldu"
İngilizler açıkladı! G.Saray'dan Kamara bombası
Tarım Kredi Kooperatifleri personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları
📝ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR? YKS 2022 TERCİH TARİHLERİ | 2022 ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU
🪐2022 YILININ 3. MERKÜR RETROSU İÇİN GERİ SAYIM DEVAM EDİYOR!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 16:14
İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev 11'i... İşte F.Bahçe'nin Dinamo Kiev 11'i... 16:00
Galatasaray - Pardubice maçı saat kaçta? Galatasaray - Pardubice maçı saat kaçta? 15:59
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "İlgimiz oldu" Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "İlgimiz oldu" 15:57
Bakasetas'ın Fırtına'daki geleceği belli oldu Bakasetas'ın Fırtına'daki geleceği belli oldu 15:28
G.Saray'a bu sözlerle veda etti! G.Saray'a bu sözlerle veda etti! 15:18
Daha Eski
KAP'a bildirildi! Görüşmeler başladı KAP'a bildirildi! Görüşmeler başladı 14:23
Galatasaray - Pardubice maçı saat kaçta? Galatasaray - Pardubice maçı saat kaçta? 14:14
Trabzon'a Ganalı stoper! Trabzon'a Ganalı stoper! 13:38
Mostafa Mohamed bombası! Sağlık kontrolü... Mostafa Mohamed bombası! Sağlık kontrolü... 13:01
Cimbom'a Dubois müjdesi! Fransızlar duyurdu Cimbom'a Dubois müjdesi! Fransızlar duyurdu 12:51
Adam Kownacki - Ali Eren Demirezen ile karşılaşıyor Adam Kownacki - Ali Eren Demirezen ile karşılaşıyor 12:49