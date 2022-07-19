GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Mostafa Mohamed'in Nantes'a transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in Fransız ekibi Nantes'a kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kariyerine Zamalek'te başlayan Mostafa Mohamed, 2021'in ara transfer döneminde Galatasaray'a geldi. Sarı-kırmızılılar, Mısırlı golcünün bonservis bedelini 4 milyon dolar ödeyerek satın almıştı. Galatasaray formasıyla 57 karşılaşmada görev alan Mohamed, 17 gol atarken 5 de asiste imzasını attı.