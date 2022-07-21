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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde dev çalım! Erden Timur Nahuel Ferraresi için devrede

Son dakika spor haberi: Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni sezon öncesi transfer rekabeti üst noktaya taşındı. Sarı-kırmızılılar ilk olarak Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak ilk çalımı attı. Fenerbahçe ise uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde bulunan Joao Pedro'yu İstanbul'a getirerek durumu eşitledi. Operasyona son sürat devam eden her iki takım bir transferde daha karşı karşıya geldi. Kanarya'nın girişimler yaptığı Manchester City'nin genç stoperi için Cimbom'un devreye girdiği iddia edildi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 10:15
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde dev çalım! Erden Timur Nahuel Ferraresi için devrede

Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezona yeni yapılanma ile gitti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde dev çalım! Erden Timur Nahuel Ferraresi için devrede

Takımı yeni teknik direktörlerine emanet eden iki ekipte transfer sorumluları da değişti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde dev çalım! Erden Timur Nahuel Ferraresi için devrede

Cimbom'da Erden Timur operasyonları devralırken Fenerbahçe'de de Mario Branco transferde dümeni eline aldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde dev çalım! Erden Timur Nahuel Ferraresi için devrede

Transfer sezonuna Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak hızlı bir giriş yapan Aslan, sarı-lacivertlilerin de istediği futbolcuya imza attırarak rekabetin fitilini ateşledi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde dev çalım! Erden Timur Nahuel Ferraresi için devrede

Diğer taraftan Joao Pedro transferini tam Erden Timur bitirmek üzereyken devreye girerek ibreyi Fenerbahçe'ye çeviren Mario Branco, ezeli rakipler arasında da transfer çekişmesinin dozunu artırdı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde dev çalım! Erden Timur Nahuel Ferraresi için devrede

Golcü futbolcuyu Mario Branco'nun elinden kapamayan Erden Timur, bu transfer sonrası taraftarlar nezdinde çok tepki çekmişti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde dev çalım! Erden Timur Nahuel Ferraresi için devrede

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinden transferde rövanşı almak için harekete geçti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde dev çalım! Erden Timur Nahuel Ferraresi için devrede

NAHUEL FERRARESİ KAPIŞMASI!
İki yönetici bu kez bonservisi Manchester City'de bulunan savunma oyuncusu Nahuel Ferraresi için devreye girdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde dev çalım! Erden Timur Nahuel Ferraresi için devrede

Erden Timur'un Fenerbahçe'nin uzun zamandır gündeminde olan genç yıldızın transferini bitirerek Mario Branco'dan Joao Pedro'nun rövanşını almak istediği belirtildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde dev çalım! Erden Timur Nahuel Ferraresi için devrede

Akşam'ın Brezilya basınından derlediği habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç savunmacı için devrede olduğu ve transferi bitirmek için birbirleriyle rekabet ettiği belirtildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde dev çalım! Erden Timur Nahuel Ferraresi için devrede

Manchester City'nin Venezuelalı stoperin bonservisinin yarısını 1 milyon euro bedelle verebileceği ifade edildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde dev çalım! Erden Timur Nahuel Ferraresi için devrede

İngiliz devi, 23 yaşındaki ismin potansiyelini gösterebileceğini düşündüğü için genç yıldızı tamamen elinden çıkarmak istemiyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde dev çalım! Erden Timur Nahuel Ferraresi için devrede

Görüşmeleri sürdüren ezeli rakipler, Manchester City ile anlaşıp genç yıldızın transferini tamamlamak istiyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde dev çalım! Erden Timur Nahuel Ferraresi için devrede

Venezuelalı savunmacı, ülkesinin milli takımında 19 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde dev çalım! Erden Timur Nahuel Ferraresi için devrede

Stoper mevkisinde forma giyen Nahuel Ferraresi, sağ bek bölgesinde de görev yapabiliyor.

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