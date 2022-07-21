Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde dev çalım! Erden Timur Nahuel Ferraresi için devrede

Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezona yeni yapılanma ile gitti.
Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezona yeni yapılanma ile gitti.
Takımı yeni teknik direktörlerine emanet eden iki ekipte transfer sorumluları da değişti.
Cimbom'da Erden Timur operasyonları devralırken Fenerbahçe'de de Mario Branco transferde dümeni eline aldı.
Transfer sezonuna Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak hızlı bir giriş yapan Aslan, sarı-lacivertlilerin de istediği futbolcuya imza attırarak rekabetin fitilini ateşledi.
Diğer taraftan Joao Pedro transferini tam Erden Timur bitirmek üzereyken devreye girerek ibreyi Fenerbahçe'ye çeviren Mario Branco, ezeli rakipler arasında da transfer çekişmesinin dozunu artırdı.
Golcü futbolcuyu Mario Branco'nun elinden kapamayan Erden Timur, bu transfer sonrası taraftarlar nezdinde çok tepki çekmişti.
Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinden transferde rövanşı almak için harekete geçti.
NAHUEL FERRARESİ KAPIŞMASI!
İki yönetici bu kez bonservisi Manchester City'de bulunan savunma oyuncusu Nahuel Ferraresi için devreye girdi.
Erden Timur'un Fenerbahçe'nin uzun zamandır gündeminde olan genç yıldızın transferini bitirerek Mario Branco'dan Joao Pedro'nun rövanşını almak istediği belirtildi.
Akşam'ın Brezilya basınından derlediği habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç savunmacı için devrede olduğu ve transferi bitirmek için birbirleriyle rekabet ettiği belirtildi.
Manchester City'nin Venezuelalı stoperin bonservisinin yarısını 1 milyon euro bedelle verebileceği ifade edildi.
İngiliz devi, 23 yaşındaki ismin potansiyelini gösterebileceğini düşündüğü için genç yıldızı tamamen elinden çıkarmak istemiyor.
Görüşmeleri sürdüren ezeli rakipler, Manchester City ile anlaşıp genç yıldızın transferini tamamlamak istiyor.
Venezuelalı savunmacı, ülkesinin milli takımında 19 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.
Stoper mevkisinde forma giyen Nahuel Ferraresi, sağ bek bölgesinde de görev yapabiliyor.