Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'den flaş Kerem sözleri!

Yeni transfer Oliveira hakkında da konuşan Yunus Akgün, "Çok tecrübeli bir oyuncu, bize çok yardımcı oluyor.

Her zaman konuşuyoruz. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Bence bugün performansı gayet iyiydi. İlk maçı, yeni geldi. Daha da alışacağız birbirimize. Daha güzel sonuçlar alacağız inşallah" dedi.