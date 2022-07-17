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Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'den flaş Kerem sözleri!

Son dakika Galatasaray haberleri: Avusturya'da çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda hazırlık maçları devam ediyor. Son iki maçında mağlup olan Aslan, Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaştı. Yunus Akgün'ün damga vurduğu maçı 2-0 kazanan Galatasaray'da genç futbolcu maç sonu açıklamalarda bulundu. Kariyeri hakkında konuşan Akgün, "Şu an bir hedef koymadım ama tabi ki hedeflerim var. Şu anda sadece tek odağım kendimi bir an önce yukarıya çekmek ve Galatasaray'a katkı sağlamak." ifadelerini kullandı. (GS HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 10:05 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 10:14
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'den flaş Kerem sözleri!

Galatasaray'ın Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Çekya'nın Sigma Olomouc takımını 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı futbolcu Yunus Akgün,

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'den flaş Kerem sözleri!

"Kazandığımız için çok mutluyuz. İlk iki maç istediğimiz sonuçları alamamıştık. Çok zor ve ağır idmanlar yapıyoruz.

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'den flaş Kerem sözleri!

Sezon başları çok zor antrenmanlar oluyor. Bu maçlar bizim için test tabi ki.

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'den flaş Kerem sözleri!

Galatasaray her zaman kazanmak için sahada olur. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Okan hocamızla, ekibiyle de camiamızdaki İlk galibiyetimizi aldık, hayırlı olsun.

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'den flaş Kerem sözleri!

İnşallah nice nice galibiyetler alırız. Galatasaray formasıyla yeniden sahada olduğum için yeniden bu formayı giydiğim için ve gol attığım için çok mutluyum.

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'den flaş Kerem sözleri!

İnşallah Galatasaray'a çok katkı sağlamak istiyorum, şampiyon olmak istiyorum, istiyoruz.

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'den flaş Kerem sözleri!

Çok daha iyi bir Galatasaray olacak inşallah. Yavaş yavaş kondisyonumuz oturacak yerine ve daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'den flaş Kerem sözleri!

"GEÇEN SENEKİ PERFORMANSIMIN ÜSTÜNE ÇIKMAK İSTİYORUM"

Kariyer hedefleri hakkında konuşan Akgün, "Şu an bir hedef koymadım ama tabi ki hedeflerim var.

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'den flaş Kerem sözleri!

Şu anda sadece tek odağım kendimi bir an önce yukarıya çekmek ve Galatasaray'a katkı sağlamak. Geçen seneki performansımın üstüne çıkmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'den flaş Kerem sözleri!

Serbest vuruşlarda iddialı olup olmadığı ile ilgili gelen soruya ise Yunus Akgün,

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'den flaş Kerem sözleri!

"Bizim Kerem ile zaten arkadaşlığımız çok iyi. Geçen maçta da yorgun olduğum için birbirimizle konuşmuştuk.

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'den flaş Kerem sözleri!

Kim kendini daha uygun görürse o vuruyor. Bazen ben vuracağım, bazen kerem vuracak" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'den flaş Kerem sözleri!

Yeni transfer Oliveira hakkında da konuşan Yunus Akgün, "Çok tecrübeli bir oyuncu, bize çok yardımcı oluyor.

Her zaman konuşuyoruz. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Bence bugün performansı gayet iyiydi. İlk maçı, yeni geldi. Daha da alışacağız birbirimize. Daha güzel sonuçlar alacağız inşallah" dedi.

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'den flaş Kerem sözleri!

"BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ İNŞALLAH"

Geçen sezonu unutturmak istediklerini belirten Yunus, "İstemediğimiz bir sezondu. Galatasaray her zaman sahaya kazanmak için çıkar, şampiyonluk için çıkar.

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'den flaş Kerem sözleri!

Bize her zaman destek olsun taraftarlarımız ve destek olmayı bırakmasınlar. Lig maçlarında her zaman yanımızda olsunlar. Stadı dolduralım, bu sene şampiyon olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

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