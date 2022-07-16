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Galatasaray - Sigma Olomouc maçı CANLI | GS Sigma Olomouc maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı izle

Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, iki hazırlık maçında da sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Profertil Arena'da oynanan Galatasaray - Sigma Olomouc maçının CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 20:20 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 20:50
Galatasaray - Sigma Olomouc maçı CANLI | GS Sigma Olomouc maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı izle

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üçüncü hazırlık maçını gerçekleştiriyor.

Cimbom, ilk hazırlık karşılaşmasında Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaştı ve sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında ise MOL Fehervar ile karşılaştı ve mücadeleyi 1-0'lık skorla tekrardan mağlubiyetle tamamladı.

Galatasaray ile Çekya ekibi Sigma Olomouc özel maçta karşı karşıya geliyor. Profertil Arena'da oynanan mücadelede sarı-kırmızılıların sergileyeceği performans merak ediliyor.


GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇINDA İLK 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Omar, Emin, Nelsson, Van Aanholt, Oliveira, Cicaldau, Yunus, Emre Akbaba, Kerem, Gomis

Sigma Olomouc: Macik, Jemelka, Vrastil, Chvatal, Sip, Breite, Sedlak, Navratil, Rusek, Chytil, Slama

GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Galatasaray - Sigma Olomouc maçı 20:00'de başladı. Karşılaşma Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.

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