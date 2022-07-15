Cimbom korkuttu

Kendisinden çok daha düşük maliyetleri bulunan Strum Graz'a 2-1, Mol Fehervar'a ise 1-0 yenildi. İkisinde de iyi sinyaller vermedi. Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk'un istediklerini oyuncular sahaya koyamadı. Son maçın ardından Buruk, "Eksiklerimizi çok net şekilde görüyoruz. Marcao'nun olduğu bölgeye, orta sahaya, ön tarafa, birçok bölgeye transfer yapmamız gerekiyor" diyerek yönetime çağrı yaptı.

G.SARAY'IN KAMP RAPORU

İşte ilk iki maçtan ve geride kalan idmanlardan dikkat çekenler:

*Galatasaraylı oyuncular çok güçsüz göründü. Özellikle omuz omuza mücadeleleri sürekli kaybetti.

*Yeni transfer Abdülkerim Bardakçı çalışkanlığıyla dikkat çekiyor. Ancak iki maçta yenilen 2 golde hatalıydı.

*Mohamed ve Gomis net pozisyonları ezmeye devam ediyor.

*Kerem'in kullandığı hiçbir duran top tehlike yaratmadı. Galatasaray'ın acilen duran topları iyi kullanacak Joao Pedro tarzında bir oyuncuya ihtiyacı var.

*Emre Akbaba, Yunus Akgün öne çıkan isimler oldu. Geçen sezonun yıldızı Kerem ise henüz istenilen seviyede değil.

*Cicaldau sürekli saklanarak oynuyor. Gönderilme ihtimali nedeniyle riske girmemeye çalışıyor.

*Hamza Akman formuyla dikkat çekiyor.